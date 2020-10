Exame constata fissura e Rodriguinho segue como desfalque no Bahia

Principal contratação do Bahia para a temporada 2020, o meia Rodriguinho ainda deve demorar um pouco mais para voltar a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Nesta segunda-feira (12), o médico do tricolor, Luiz Sapucaia, explicou a situação do jogador. Segundo ele, o camisa 10 sofreu uma fissura no pé e ainda sente dor quando calça chuteiras.

Rodriguinho não atua há quatro jogos. Ele sofreu um trauma no pé durante a derrota por 1x0 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Desde então ele segue se recuperando do problema e chegou a realizar treinos físicos no campo.

"Rodriguinho sofreu um trauma importante no pé. Nós fizemos exame de ressonância, raio-x convencional, e o no primeiro momento não apareceu nada. Ele persistiu com a dor quando calçava a chuteira, nos repetimos a tomografia e mostrou uma fissura bem pequena no pé. Isso causa um desconforto ainda quando calça a chuteira, por isso ele estava treinando de tênis normal. Vai precisar de um pouco mais de tempo ainda para tirar essa dor residual", explicou o médico tricolor.

Sapucaia aproveitou ainda para atualizar a situação de João Pedro. O lateral direito passou por cirurgia no joelho para a retirada de fragmentos. O jogador não sente mais dor no local e continua na fase de recuperação.

"João Pedro fez uma cirurgia importante, recomposição de cartilagem da patela. Ele já evoluiu bem, caminha sem apoio. O resultado cirúrgico foi excelente, o atleta está sem dor, e agora faz a recuperação muscular", disse.

Sem João Pedro e Rodriguinho, o Bahia volta aos gramados na próxima sexta-feira (16), quando visita o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia. O tricolor é o 16º colocado do Brasileirão, com 15 pontos conquistados.