Exames gratuitos para prevenção do câncer de colo do útero tem novas vagas abertas pela Unijorge

Devido à grande procura, a Unijorge disponibilizou mais vagas para o mutirão de exames ginecológicos gratuitos para prevenção do câncer do colo do útero. Os atendimentos são realizados pelo curso de Enfermagem, até o dia 19 de novembro, no Instituto de Saúde da instituição, no campus Paralela. É necessário o agendamento prévio através do telefone (71) 3206-8489 ou por mensagem via WhatsApp no número (71) 99611-6919, das 8h às 17h.

Para a realização do exame é preciso apresentar RG, CPF e cartão do SUS. Após 30 dias, depois da coleta, a paciente deve ligar para marcar um horário para a consulta de resultado do exame. Caso tenha necessidade de ação medicamentosa, a paciente já vai sair com a prescrição para retirar o medicamento de forma gratuita na Unidade Básica de Nelson Piauhy Dourado, parceira do projeto, na UBS 7 de abril, UBS São Marcos e USF João Roma Filho .

A coordenadora do curso de Enfermagem da Unijorge, Danuza Carvalho, explica que a ação faz parte da campanha Outubro Rosa que visa conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença e dos cuidados com a saúde da mulher. “Esse exame faz parte da estratégia de rastreamento do câncer do colo do útero e é muito importante que seja feito de forma periódica. É indolor, rápido e vai identificar a presença de lesões e prevenir a evolução nos casos de câncer e que as mulheres precisem fazer intervenções mais invasivas”, conclui.