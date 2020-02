Excepcional no Ba-Vi, Ronaldo elege defesa mais difícil; assista

Difícil escolher uma defesa de Ronaldo para destacar no Ba-Vi deste sábado (8). O goleiro do Vitória teve uma atuação impecável no triunfo rubro-negro por 2x0 na Fonte Nova, no primeiro Ba-Vi do ano. Foram tantas defesas que fica até difícil lembrar de todas.

Élber esbarrou nele duas vezes, o zagueiro Juninho foi bloqueado em outras duas oportunidades e Ronaldo ainda pegou duas cobranças de falta do lateral Juninho Capixaba. Trabalho não faltou para o camisa 1 que, além dos três pontos, também foi recompensado com o troféu de melhor jogador da partida.

Se lembrar de todas é complicado, pior ainda é eleger a que foi mais difícil de realizar. Mas essa aí Ronaldo tira de letra e responde com um reflexo tão rápido quanto demonstrou dentro de campo: para o herói do primeiro Ba-Vi de 2020, a defesa mais difícil foi no chute cruzado de Élber, ainda no primeiro tempo.

"O trabalho dignifica o homem, eu tenho trabalhado bastante, esperado com muita paciência para quando entrar ajudar a conseguir os três pontos. A do Élber foi a mais difícil, um chute cruzado que passou por dois ou três", disse. Na jogada, o camisa 7 do Bahia fez jogada individual e bateu com a perna esquerda, aos 8 minutos. Ronaldo precisou se esticar para desviar para escanteio. Veja o lance abaixo:

A defesa foi importante porque, àquela altura, o clássico estava empatado em 0x0 e foi bem no momento em que o Bahia ensaiou começar a mandar no jogo. O próprio Élber ainda assustou uma outra vez depois, mas foi o Vitória quem abriu o placar aos 23 minutos, jogando um balde de água fria no tricolor e oferecendo doses generosas de confiança para o rubro-negro, que ampliou o placar com Vico aos 41.

Lá atrás, Ronaldo continuou defendendo tudo também no segundo tempo e, no fim da partida, revelou quem ele tem como referência na carreira: "Buffon, vai passando os anos, vai ficando mais experiente e mesmo assim continua como um dos 10 melhores do mundo. A gente trabalha para todos os jogos ter uma noite de Buffon. Para jogar no Vitória tem que ter um alto nível e o importante é ajudar", declarou o goleiro de 23 anos, fã do italiano de 42, que ainda atua na Juventus.

Com os 2x0 em cima do rival, o Vitória pulou para a liderança temporária do Grupo B da Copa do Nordeste, com cinco pontos após três rodadas. O Leão só pode ser superado pelo Confiança, que está enfrentando o Freipaulistano também neste sábado (8) e pode chegar a sete pontos. O Bahia está em sexto no grupo A e pode cair para sétimo se o CRB pontuar no clássico contra o CSA, domingo.