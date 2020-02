Exclusivo! Baby do Brasil fará show no Carnaval para comemorar 70 anos do trio elétrico

Baby do Brasil fará show no domingo (23), na Praça Castro Alves (foto/Marcos Hermes)

A presença de Baby do Brasil torna ainda mais completa as comemorações dos 70 Anos do Trio Elétrico, tema do Carnaval 2020 do Governo do Estado da Bahia. Convidada especial para a festa, a primeira mulher a cantar no trio elétrico vai se apresentar neste domingo (23), a partir das 17h30, no pôr do sol da Praça Castro Alves.

“É com muita honra e emoção que comemoro os 70 Anos do Trio Elétrico, como a primeira cantora de trio, na Praça Castro Alves, onde tudo começou”, nos disse a cantora, que promete balançar o chão da praça com um repertório que traça a sua trajetória na folia da Bahia, desde os Novos Baianos até os dias atuais.