Exclusivo! Carlinhos Brown fará abertura do Carnaval de Salvador

Carlinhos Brown (Foto: Marco Froner)

O cantor Carlinhos Brown foi o artista escolhido para fazer a abertura oficial do Carnaval de Salvador. Ele irá se apresentar na quinta-feira, 20 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina.

O show será cheio de conceito e alegorias. Promete, inclusive, ser uma espécie de retorno triunfal para o músico que, no ano passado, esteve fora da folia baiana. Brown estará, na ocasião, acompanhado de diversos percussionistas.

Com 39 carnavais nas costas, Carlinhos, o Cacique do Candeal, não perde o posto, nem a majestade.

Odoyá

O Dia de Iemanjá será comemorado em grande estilo e dose dupla, neste domingo, em Trancoso. É que a data também celebra o aniversário de Beth Gaviolli, dona da pousada Estrela D´Água. Com uma turma cool e de diversas regiões do país, a festa terá um menu de comidinhas especiais e oferendas para a rainha do mar.

Em Salvador, Vanessa e Itamar Musse receberão amigos, no antiquário do Rio Vermelho, para a tradicional festa em torno de Iemanjá. O evento é concorridíssimo.

Quebrando a tradição que mantém há anos, Gilberto Gil não irá passar o dia de Iemanjá em Salvador. Chegará do Rio, onde mora, no final da tarde. No próximo dia 7, Gil fará show na Concha Acústica do TCA.

Uma escultura de 1 metro de altura, assinada por Tatti Moreno, será exposta no Restaurante Manga, no Rio Vermelho, neste domingo, durante evento em homenagem à rainha do mar. O agito ainda contará com show de Belô Velloso e participação de Alice Caymmi.



Alo, Alo, Folia

Com o compromisso de democratizar a arte, o Bradesco irá apoiar centenas de eventos durante o verão 2020. Em Salvador, além de patrocinar o Festival de Verão, que acontece neste final de semana, na Fonte Nova, o banco também terá forte atuação no Carnaval, quando promoverá o Camarote Bradesco Píer e apoiará 17 blocos de rua.

Bastão

Lucas Amorim é o novo diretor de redação da marca Exame. A revista será relançada no final de março, com um novo projeto editorial.

Gabriel Guerra, do Larribar, e Jéssica Duarte e Gabriel Carvalho, da Villa San Luigi (Foto: divulgação)

Larribar abrirá filial na Pituba

O Larribar, que foi eleito pelo New York Times como um dos locais a serem visitados por quem vem a Salvador, irá inaugurar uma unidade na Villa San Luigi, que começará a funcionar até o final do verão, na Pituba. “O Larribar assinará, sim, seu primeiro produto na Pituba. O formato e o conceito ainda são surpresa, mas nossa marca registrada, que é a qualidade no atendimento, no serviço e nos produtos que entregamos aos clientes, sem dúvida, estarão presentes”, nos disse o empresário Gabriel Guerra. Referência em coquetelaria, o Larribar funciona no Garcia, de quarta a sábado, das 18h30 às 1h.

Marlon Gama (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Destaque

A casa do arquiteto Marlon Gama será um dos destaques deste domingo do programa Casa Brasileira, que vai ao ar às 21h30, no GNT. A série, dirigida por Alberto Renault, com roteiro da designer Baba Vacaro, revela as residências projetadas por arquitetos renomados, indicando pequenos detalhes e falando das relações afetivas com os imóveis.

No alto de uma encosta, a casa de Marlon prima pelo conforto e bem estar das áreas sociais e prioriza o aproveitamento da vista para a Baía de Todos os Santos.

Ana e Tiago Coelho (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Em alto estilo

Os empresários Ana, Tiago e Roberto Coelho foram os anfitriões da última quinta-feira, quando receberam mais de 1000 convidados para a festa de 50 anos da TV Aratu. A comemoração, que ocorreu na Sala Principal do Teatro Castro Alves, contou com diversos detalhes especiais - inclusive, com um super espetáculo desenvolvido por Maurício Magalhães.

A noite teve concerto do NEOJIBA, sob regência do maestro Ricardo Castro, e canjas de diversos artistas como Caetano Veloso, Daniela Mercury, Russo Passapusso, Felipe Reis e Mateus Aleluia. Na plateia, políticos e boa parte da elite empresarial da Bahia.

Por falar em Neojiba...

O NEOJIBA, programa de desenvolvimento e a integração social de crianças e jovens por meio do ensino e da prática musical, fundado e dirigido pelo maestro Ricardo Castro, acaba de lançar uma novidade em sua agenda de concertos de 2020. Trata-se de uma modalidade de assinatura que garante descontos e lugares privilegiados para assistir à Série BEETHOVEN 250, em homenagem aos 250 anos de nascimento do compositor alemão Ludwig Van Beethoven.

Os concertos acontecerão entre 12 de março e 16 de dezembro, com apresentações de grandes artistas nacionais e internacionais, como o maestro brasileiro John Neschling, a pianista argentina Martha Argerich, o violoncelista pernambucano Antonio Meneses, a pianista portuguesa Maria João Pires, o maestro brasileiro Isaac Karabtchevsky e o violinista francês David Grimal, além do próprio Ricardo Castro.

Com valores entre R$ 75 e R$ 500 , as assinaturas podem ser adquiridas até o dia 11 de fevereiro, pelo site Ingresso Rápido e na bilheteria do Teatro Castro Alves, no Campo Grande, onde acontecerão os concertos, e nas bilheterias do TCA nos SAC dos Shoppings Bela Vista e Barra.