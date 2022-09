Exclusivo: Criolo fará show na festa de lançamento do Festival de Verão 2023

(Foto: Helder Fruteira/Divulgação)

Criolo fará show especial no Centro Histórico



O cantor Criolo fará uma apresentação exclusiva no evento de lançamento do Festival de Verão Salvador 2023, nesta quarta-feira, 28. A festa, exclusiva para convidados, acontece na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, e terá como mestre de cerimônias o ator e músico Lucio Mauro Filho, além de contar ainda com a presença de alguns nomes do line up do festival promovido pela Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia. O FV está marcado para os dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador.

Marepe assina vitrine da Hermès em São Paulo

Luxo

A loja da grife francesa Hermès, do Shopping Iguatemi de São Paulo, convidou o artista baiano Marepe para fazer uma instalação em sua vitrine. Reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho, o artista, que é natural de Santo Antônio de Jesus e já expôs no Centro Pompidou de Paris e em várias partes do mundo, além de ter uma obra gigante no Museu de Inhotim (MG), criou a obra Festa no Interior, inspirado no seu universo para a marca de alto luxo.

Vitrine da Hermès com instalação do artista Marepe

Café

Salvador passa a ser a primeira cidade brasileira a receber o Gravis Café, versão pocket da Casa Graviola, restaurante que está em sete cidades brasileiras, incluindo a capital baiana, onde chegou há três anos, tornando-se sinônimo de comida saudável. A nova cafeteria funciona no Shopping Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória.

Jackye e Nanda Lebram da Bee Home

Casa nova

As empresárias Jackye e Fernanda Lebram inauguraram o novo showroom da Bee Home em Salvador. O novo espaço, muito mais amplo e mais confortável, tem seu novo endereço no Horto Office, no Horto Florestal.

Rafael Facury, Carole Crema e Silvia Letícia Simões

Novos Talentos

A estudante Silvia Letícia Simões dos Santos, do curso de Gastronomia do Centro Universitário Estácio da Bahia, ficou em terceiro lugar no Programa Yocuta, da Nestlé, maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. O projeto, que promove a capacitação de jovens talentos da culinária brasileira, premiou ainda Rafael Freitas Facury Ribeiro, também Estácio da Bahia, selecionados para a imersão entre mais de 700 inscritos. Durante uma semana, na sede da multinacional, em São Paulo, os alunos participaram de cursos com chefs renomados, como Carole Crema, confeiteira e apresentadora do canal GNT.

Sandra Regina e Laurent Suaudeau

Atualização

A chef Sandra Regina, do Amici Caffè Cucina acaba de chegar de São Paulo onde participou do curso Cozinha Italiana Contemporânea na tradicional Escola Laurent Suaudeau, fundada pelo chef francês radicado no Brasil, Laurent Suaudeau.

Michel Montargil quer levar sua marca para o Norte do Brasil

Expansão

Empresa 100% baiana, A MML Hortifruti está completando 16 anos neste mês e o CEO Michel Montargil Lobo anuncia um novo plano de expansão para outros estados. A distribuidora de hortifrutigranjeiros, que já chegou em Pernambuco, planeja estar nos estados da Paraíba e Rio Grande Norte para depois rumar para a região Norte mirando sempre os setores de supermercados, hotéis, hospitais, cozinhas industriais, escolas e restaurantes, onde já atua nos dois estados do Nordeste.

Camila Coutinho tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram

Moda

Criadora do blog Garotas Estúpidas e pioneira entre as blogueiras de moda do Brasil, Camila Coutinho estará hoje (27), a partir de meio-dia, no Shopping Barra. A pernambucana participará de um talk show que marcará o lançamento da moda primavera-verão 2023 do centro de compras. O evento é exclusivo para imprensa e convidados, mas as ativações especiais, promovidas pelos lojistas durante a temporada, vai até 4 de outubro.

Made in Bahia

O Artesanato da Bahia inaugura hoje (27) uma nova loja no Shopping da Bahia. O novo espaço é uma das ações de comercialização da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA-Setre) que reúne trabalhos criados com técnicas tradicionais e modernas por artesãs e artesãos de diversas regiões do Estado. São produtos que refletem a diversidade do povo da Bahia e atende a todos que buscam originalidade e qualidade.

Alejandro Geis do Wish Hotel da Bahia

Friendly

Depois do sucesso da primeira edição do LGBT Travel Connecting, roadshow sobre turismo LGBTQIA+ realizado no final de junho em Salvador, a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil continua ampliando sua rede de associados no estado. Pertencente ao Grupo Leceres, o Wish Hotel da Bahia é o novo hotel soteropolitano associado à entidade. “Para sermos verdadeiramente receptivos, precisamos entender e promover a diversidade em todos os sentidos, primeiro com os colaboradores e depois com os clientes, para assim melhorarmos o atendimento e garantirmos que o viajante tenha a melhor experiência possível. Buscamos oferecer um dos valores centrais da comunidade LGBTQIA+, que nos permite evoluir como sociedade, defendendo a diversidade, a representatividade e os direitos de todos através de igualdade e respeito”, reforça o gerente geral do Wish Hotel da Bahia, Alejandro Geis.