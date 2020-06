Exclusivo! Eduardo Pedreira é o novo presidente da Incorporadora OR

Em reunião do Conselho de Administração, realizada nessa terça-feira (09), foi aprovada a indicação de Eduardo Pedreira para a presidência da incorporadora OR, braço imobiliário do Grupo Odebrecht, em substituição a Marco Siqueira, que recebeu convite para atuar como presidente da OEC, construtora do mesmo Grupo.

Eduardo Pedreira é baiano, graduado em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduado em finanças corporativas e gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Há 4 anos lidera a OR no Nordeste e conta com 21 anos de experiência na área de incorporação imobiliária, com participação ativa no desenvolvimento de mais de 20 empreendimentos da OR.

Com presença em seis estados e três obras em andamento, a OR entregou mais de 30 empreendimentos nos últimos anos e após um momento delicado do mercado imobiliário, Eduardo Pedreira terá o desafio de direcionar a empresa novamente rumo ao crescimento.

Segundo o executivo, uma de suas prioridades será colocar em prática uma estratégia de negócio que viabilize o lançamento de novos projetos no curto prazo, sem deixar de lado a sustentabilidade e a qualidade dos empreendimentos da OR, características já reconhecidas pelo mercado.