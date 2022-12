Exclusivo: Gusttavo Lima é confirmado no Festival Virada Salvador

O cantor Gusttavo Lima vem a Salvador no fim do ano para se apresentar no Festival Virada, que acontece entre os dias 28 de dezembro e 01 de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. O sertanejo já estava inserido na grade da programação, que sofreu alterações com novas inclusões de artistas. Serão, ao todo, mais de 30 shows em 70 horas de música.



“Gusttavo fará um grande show”, confirmou o prefeito Bruno Reis, nesta quinta-feira (22), em entrevista ao portal Alô Alô Bahia. Em breve será anunciado o possível ajuste na data da apresentação do músico. A ideia é que seja nos primeiros dias do evento.

“Os melhores artistas do mercado nacional estarão em nossa programação”, reforçou o presidente da Saltur, Isaac Edington, ao Alô Alô Bahia.



A nova edição do Virada Salvador também trará novidades como palcos simultâneos, transmissão no Youtube, duas rodas gigantes, tirolesa, carrossel, discovery, uma feira de artesanato e também uma vila gastronômica.