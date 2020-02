Exclusivo: Marta Góes, Xande Mendonça e Manno Góes armam festa no Oceania

A promoter Marta Góes fará baile à fantasia (foto/divulgação)

Marta Góes, Manno Góes e Xande Mendonça têm uma coisa em comum: o gosto por festejar. Juntos, os ‘Três Festeiros’ armam nada menos que um baile à fantasia no Oceania somente para convidados, no espaço onde aconteceu os camarotes Expresso 2222 e Contigo, na quinta-feira de carnaval.

O agito com vista privilegiada para o Farol da Barra, de onde partem os trios no circuito Dodô, contará com todo aparato de serviços do Lounge Marta Góes.

Proprietário do espaço, o empresário Xande Mendonça, e o cantor e compositor Manno Góes se unem à promoter com suas expertises em movimentar e reunir gente bacana.

O traje à fantasia será obrigatório e o trio promete uma série de surpresinhas para os seus poucos e bons, assegurando fazer a melhor abertura de carnaval para os convidados.

“Tenho compromissos em São Paulo, mas não resisto ao carnaval de Salvador. Quando Xande trouxe a ideia, mesmo precisando refazer toda logística aérea, não contei dois tempos. Vai ser do nosso jeitinho, um compacto de tudo que queremos viver num só dia no carnaval”, revelou Marta Goes.