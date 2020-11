Exclusivo! Vice-presidente Hamilton Mourão irá passar o Réveillon em Salvador

Hamilton Mourão (Foto: Divulgação)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, irá passar a virada do ano em Salvador. Na cidade, acompanhado pela esposa, Paula Morão, e pela família dela, Hamilton ficará hospedado na Base Naval de Aratu, unidade da Marinha do Brasil situada em São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário. O local, que completou 50 anos de construção em 2019, tem, em suas instalações, uma casa colonial na praia privativa de Inema. Quatro ex-presidentes – Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer – já celebraram festas de Réveillon por lá.

Maria Clara e Helena Fialho (Foto: Alô Alô Bahia)

Jantar festivo

Maria Clara e Ricardo Alban (presidente da FIEB-BA) ofereceram jantar, sábado, no lindo apartamento do casal, na Avenida Contorno, para celebrar alguns amigos. A noite contou com menu luxuoso preparado por Helena Fialho, esposa de Eduardo Fialho. Helena é uma espécie de chef particular, que cozinha por hobby – e por talento.

Adeus, ano velho

O famoso restaurante italiano Taverna Paradiso, localizado em Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, irá promover jantar de Ano Novo, no dia 31 de dezembro, para cerca de até 200 clientes. Considerado um dos melhores do vilarejo, fará sua estreia no Réveillon, com ceia preparada pela chef Nalva Oliveira. O valor, por pessoa, será definido nos próximos dias, assim como o cardápio e as atrações musicais.

Nádia Taquary (Foto: Angeluci Figueiredo)

Acervo

A partir de agora quem passar pela Pinacoteca de São Paulo poderá conferir o trabalho de Nádia Taquary. Duas peças da artista visual, a Nanã e a Obaluaê, que são formadas por miçangas tchecas de vidros e búzios, estão integrando o acervo do famoso museu, considerado um dos mais importantes de arte do país. Baiana de Salvador, Nádia já expôs em grandes museus do mundo e sua arte faz parte de diversas coleções no Brasil e no exterior.

Série especial

Desde 2008, o Brasil adotou a tradição norte-americana do Black Friday, data que marca o início das compras de Natal e é recheada de ofertas nas lojas. Esse ano, o site Alô Alô Bahia decidiu entrar no clima das promoções e publicar uma série especial com curiosidades e dicas de compras, além de trazer suas escolhas em produtos e serviços dos mais diversos segmentos, que estarão com preços especiais. Será uma semana inteira - uma verdadeira Black Week - de conteúdos, de 20 a 27 de novembro, sinalizados com uma tag especial, criada para a ocasião. Um selo do Alô Alô também vai estar nos estabelecimentos parceiros anunciando que aquele produto ou serviço integra a Black Week.

Christianne Peleteiro (Foto: Lucas Assis)

Design próprio

Conhecida no Brasil pelas peças com designer peculiar, a Ovo, loja-galeria da dupla Luciana Martins e Gerson de Oliveira, em São Paulo, será novamente comercializada na Bahia. A empresária Christianne Peleteiro está trazendo a marca para sua loja, a Novo Projeto, em Salvador. “É uma honra trazer a Ovo de volta a Salvador. Estamos encantados e muito satisfeitos com essa parceria”, nos disse Peleteiro. A Ovo já foi apontada pela publicação britânica “Viewpoint” como uma das dez marcas que influenciará a próxima década, ao lado de Natura, Osklen, Rosa Chá, entre outras.