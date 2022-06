Executivo do Vitória admite: 'a pressão aumenta a cada dia'

A primeira fase da Série C do Brasileiro chegou à metade e o Vitória ainda não conseguiu alcançar o objetivo de entrar no G8, grupo de times que brigarão pelo acesso na próxima fase do torneio. O Leão está cinco pontos distante dele e a um da zona de rebaixamento, na 13ª colocação. O Confiança amarga o 17º lugar, com 10 pontos. O São José-RS, 8º colocado, soma 16.

"Infelizmente os resultados não vieram, a pressão aumenta a cada dia, os atletas também têm perdido a mão emocionalmente em alguns jogos, como no triste evento da última partida", lamentou o executivo de futebol do Vitória, Rodrigo Pastana.

O empate em 1x1 com o Atlético-CE, no último sábado (11), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, foi marcado por agressões físicas. O zagueiro Mateus Moraes, o meia Eduardo e o auxiliar técnico Ricardo Amadeu se envolveram em uma briga com atletas da equipe cearense. Os três foram expulsos pela arbitragem e multados pela diretoria do Vitória.

"Peço até desculpas publicamente ao pessoal do Atlético-CE e aos nossos torcedores, porque não é isso que é passado no nosso dia a dia, não condiz com a nossa instituição, não condiz com o que é praticado no nosso dia a dia", afirmou o gestor.

Na rodada anterior, quando o Vitória perdeu por 2x1 para o Volta Redonda, o centroavante Rodrigão foi expulso no banco de reservas. Na súmula, o árbitro relatou xingamentos do atacante.

Rodrigo Pastana garantiu que, apesar do ocorrido contra o Atlético-CE, não há problemas de indisciplina no elenco do Vitória. Na avaliação dele, o número de cartões que o time leva se deve ao modelo de jogo adotado pelo técnico Fabiano Soares.

"Nós temos uma conduta diária muito boa e respeitosa. Nós não temos tido problemas disciplinares na nossa rotina. A questão de cartões amarelos tenho certeza que é por causa do modelo de jogo. Nós pressionamos alto, somos mais agressivos, mais intensos".

Para o executivo, o clube deveria contar com um psicólogo. "Realmente a gente tem se preocupado bastante com as questões disciplinares de expulsões. Todos os atletas que tiveram essas ações foram multados, todos, sem exceção, e claro que nós temos conversas diárias com eles, coletivamente e individualmente. Eu tive conversa com todos os integrantes que cometeram o ato indisciplinar em Fortaleza e tenho conversado com eles coletivamente, tanto eu, como Fabiano Soares e o próprio Amadeu, que acabou errando nessa partida. Infelizmente nós ainda não temos na nossa comissão técnica um psicólogo esportivo, que se faz necessário sim, acho muito importante, mas não é uma cultura do clube, o que eu sei é que nunca teve e isso é uma coisa a se pensar para uma medida futura".

Rodrigo Pastana contou que a situação delicada do Vitória na tabela de classificação da Série C dificulta a contratação de jogadores. Nesta temporada, 30 reforços chegaram à Toca do Leão.

"Nós estamos sempre de olho em boas oportunidades, mas é claro que, na condição que nós nos encontramos na tabela até essas mesmas oportunidades que aparecem ficam desconfiadas e com receio de terminarem o ano antes do previsto. Claro que a gente foca muito em jogadores hoje que estão sendo utilizados na Série B ou que não estão sendo utilizados na Série B e é claro que uma boa oportunidade com certeza fará bem ao Vitória. O Vitória nunca está com o elenco fechado", disse.

Rodrigo Pastana também falou sobre o afastamento de Alisson Farias. Na última terça-feira (14), o Vitória emitiu um comunicado oficial informando que afastou o atacante. No texto, o clube afirmou que ele teria ofendido atletas e funcionários. O contrato do jogador, que treinava separado do elenco, se encerra no final deste mês.

"Quando eu aqui cheguei já tinham me reportado algumas situações inadequadas com esse atleta. Após a minha chegada, nós tivemos um episódio na semana retrasada no qual culminou com o seu afastamento. Nós solicitamos ao atleta que assinasse as férias e ele se negou a assinar, mesmo com férias vencidas e logo em seguida nós tomamos a resolução de afastá-lo de vez e multá-lo. Portanto, esse atleta não trabalhou conosco, nunca esteve nos planos, eu simplesmente reafirmei aquilo que já havia sido uma decisão da diretoria de afastá-lo", afirmou Pastana.

O Vitória entra em campo no domingo (19), às 17h, quando recebe o Botafogo-SP, no Barradão, em jogo válido pela 11ª rodada da Série C.