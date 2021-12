Exemplares do CORREIO com taça de Natal esgotaram em poucas horas nesta sexta (17)

Os exemplares da edição do CORREIO dessa sexta-feira (17) sumiram das bancas em questão de horas. É que quem garantiu uma edição, por R$ 3,00, levou também uma taça de Natal junto com um exemplar do jornal.

A promoção estava disponível em todos os pontos de vendas onde a publicação é comercializada, exceto as grandes redes de supermercados. Onde teve, já não tinha mais ainda pela manhã, como Maria Santos, 52 anos, da Banca 02 Irmãos.

“Foram todos vendidos rapidinho, acabou cedo, Quando deu 10h30, já não tinha mais. Antes mesmo de chegar, o povo já estava era perguntando. Além disso queriam saber também se ia ter no fim de ano. Pra gente, foi um sucesso”, fala.

Exemplares esgotaram ainda pela manhã (Arisson Marinho/CORREIO) Exemplares esgotaram ainda pela manhã (Arisson Marinho/CORREIO) Exemplares esgotaram ainda pela manhã (Arisson Marinho/CORREIO) Exemplares esgotaram ainda pela manhã (Arisson Marinho/CORREIO)

Exemplares esgotaram ainda pela manhã (Arisson Marinho/CORREIO) Exemplares esgotaram ainda pela manhã (Arisson Marinho/CORREIO) Exemplares esgotaram ainda pela manhã (Arisson Marinho/CORREIO) Exemplares esgotaram ainda pela manhã (Arisson Marinho/CORREIO)

Na Banca Paulo VI, de Valney Lourenço dos Santos, 40, a situação não foi diferente. Antes das 12h, tudo já tinha saído. “Zerou em pouco tempo. Pedi 70 exemplares e acabei deixando de vender pra algumas pessoas para os clientes da casa não ficarem sem”, afirma.

Gerente do mercado leitor do CORREIO, Mara Salmeron fez um balanço positivo da ação. "A promoção era muito esperada, tivemos uma tiragem maior e foi um sucesso. As vendas se esgotaram no meio da manhã porque tivemos uma boa procura. Para o fim de ano, o brinde é sempre legal e as taças agradaram", avalia.

Além de bonita, a taça de Natal também é prática e sustentável, pois permite a sua reutilização e evita o uso de itens descartáveis. O jornal, sem a taça, custou R$ 1,75.