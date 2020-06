Exemplo: Nova Zelândia não tem mais casos ativos de coronavírus

A Nova Zelândia anunciou, nesta segunda-feira (8), que o último paciente internado por conta do coronavírus foi curado. Com isso, o país da Oceania não tem mais nenhum caso ativo de covid-19.

"Não ter casos ativos pela primeira vez desde 28 de fevereiro é certamente um marco importante em nosso caminho, mas, como dissemos anteriormente, será essencial manter a vigilância contra a Covid-19", afirmou Ashley Bloomfield, diretora-geral do Ministério da Saúde, em comunicado.

O arquipélago do Pacífico Sul tem uma população de cinco milhões de habitantes e registrou 1.154 casos confirmados com 22 mortes.

Não há registro de novas infecções por 17 dias. Há uma semana, restava apenas um caso ativo. "O último caso não apresentou sintomas por 48 horas e é considerado curado", afirmou o Ministério da Saúde.

A Nova Zelândia foi elogiada por sua resposta à epidemia de coronavírus, que passou por um rígido período de sete semanas até maio.

Em todo o mundo, de acordo com o levantamento da universidade americana Johns Hopkins, são 7 milhões de infectados e mais de 400 mil mortos por causa da doença.

A primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou nesta segunda que vai suspender todas as medidas de contenção, exceto as restrições nas fronteiras, tornando o país um dos primeiros a fazer isso de forma segura.

O governo vai eliminar as restrições de distanciamento social a partir da meia-noite, enquanto passa para um alerta nacional de nível 1 do nível 2.

"Estamos confiantes de que eliminamos a transmissão do vírus na Nova Zelândia por enquanto, mas a eliminação não é um ponto no tempo, é um esforço sustentado. Enquanto o trabalho não está concluído, não há como negar que este é um marco. Então, posso terminar com um simples obrigado, Nova Zelândia", afirmou a primeira-ministra.

Eventos públicos e privados, as indústrias de varejo e hospitalidade e todo o transporte público poderão retomar as atividades sem normas de distanciamento social que ainda existem em grande parte do mundo.