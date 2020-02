Exército abre nova seleção para Escola de Sargentos de Armas

O Exército brasileiro deve lançar nesta quarta-feira (19) o edital do concurso para a Escola de Sargentos de Armas (ESA). A expectativa é de que sejam oferecidas 1.100 vagas, sendo 1.000 para área geral, 45 para área de música e 55 para área da saúde. Os candidatos precisam ter idade de no mínimo 17 anos e no máximo 26, e nível médio completo. As inscrições poderão ser realizadas pelo site concurso.esa.eb.mil.br até 18 de março. A taxa de inscrição é de R$ 95. A seleção será composta por: exame intelectual, valoração de títulos, exame de habilitação musical, inspeção de saúde e exame de aptidão física preliminar. A escola é responsável pela formação e graduação de Sargentos Combatentes de Carreira das Armas. Entre os cursos ofertados pela ESA estão, infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações.

Simm dispõe de 118 vagas

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 118 vagas de emprego para hoje. São oportunidades para consultor de vendas, manicure, motorista de caminhão, atendente de telemarketing, técnico em telecomunicações júnior, mecânico de refrigeração, dentre outras funções. Os interessados deverão ir na sede do Simm-Comércio

White Martins

A White Martins está com inscrições abertas (https://site.vagas.com.br), até 3 de março, para o seu programa de estágio

Benefícios

A empresa oferece bolsa- auxílio, auxílio Transporte, vale Refeição, assistência médica e edontológica e seguro de vida