Exército fará passeio motociclístico em Salvador

O 6º Batalhão de Polícia do Exército fará um passeio motociclístico no dia 6 de outubro. O evento chega à 10ª edição e é aberto para participação de outros motociclistas.

O passeio, sem fins lucrativos, integra as comemorações do aniversário da 6ª Região Militar, e a previsão da organização é de reunir cerca de 2 mil participantes.

A concentração será na Colina Sagrada da Igreja do Bonfim, a partir das 7h30. O itinerário inclui a Avenida Dendezeiros, Elevador Lacerda, Túnel Américo Simas, as avenidas Bonocô, Paralela, Orlando Gomes, Octávio Mangabeira e Manoel Dias, com término no Centro Gerontológico de Amaralina (popularmente conhecido como Quartel de Amaralina).

A previsão é que a atividade se prolongue até as 15h.