Exército ganha milhões de seguidores após fake news viralizar; entenda

O perfil oficial do Exército brasileiro no Instagram saiu de 2,1 milhões de seguidores para 7,7 milhões desde a última segunda-feira (31), após uma fake news de cunho golpista viralizar.

O caso acontece após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (30).

O aumento de mais de 5 milhões de seguidores deu-se após golpistas viralizarem a falsa informação de que, para que possa intervir no cenário político brasileiro, o perfil dos militares precisaria a chegar à marca de 20 milhões de seguidores.

Os pedidos por intervenção militar acontecem desde a derrota de Bolsonaro. No entanto, o Exército não tem esse poder e as Forças Armadas não têm competência para implantar uma intervenção desse tipo no país, pois, segundo a Constituição, a intervenção federal só pode ser decretada por iniciativa do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, um dos três Poderes da União.

A última intervenção federal no país ocorreu de fevereiro a dezembro de 2018, no Rio de Janeiro. Na ocasião, então governador fluminense Luiz Fernando Pezão (MDB) pediu ajuda da União para "pôr termo a grave comprometimento da ordem pública".