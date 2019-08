Exército lista armas de uso permitido e uso restrito

Em uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 15, o Comando do Exército apresenta a lista de armas de fogo e munições que são consideradas de uso permitido a um grupo de categorias além das já previstas no Estatuto do Desarmamento e as que são restritas a agentes de segurança. Os decretos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre a ampliação do porte e do posse de armas haviam determinado que caberia ao Exército fazer a classificação técnica.



O projeto de Bolsonaro está em tramitação no Congresso e deve ser votado na semana que vem na Câmara dos Deputados. A versão enviada pelo governo revogou parte dos decretos anteriores sobre o tema editados pelo próprio presidente.



O texto permite a concessão, por decreto presidencial, de porte de armas de fogo para novas categorias. A votação da urgência foi acordada nesta terça-feira, 13, entre os líderes partidários, e aprovada na Câmara nesta quarta-feira, 14, em votação simbólica.



Veja a seguir as armas e munições classificadas como de uso permitido:



9 x 19 mm Parabellum



9 x 18 Makarov



9 x 23 Winchester



10 mm Automatic



221 RemingtonFireball



25 Automatic



25 North American Arms



30 Luger (7.65 mm)



32 Automatic



32 H&R Magnum



32 North American Arms



32 Short Colt



32 Smith &Wesson



32 Smith &WessonLong



327 Federal Magnum



356 TSW



357 Magnum



357 Sig



38 Automatic



38 Smith & Wesson



38 Special



38 SuperAutomatic +P



380 Automatic



40 Smith &Wesson



400 Cor-Bom



44 S&W Special



45 Automatic



45 Auto Rim



45 Colt



45 Glock AutomaticPistol



45 Winchester Magnum



6 x 45 mm



17 Hornet



17 Remington



17 RemingtonFireball



218 Bee



221 RemingtonFireball



25-20 Winchester



30 Carbine



32-20 Winchester



38-40 Winchester



38-55 Winchester



44-40 Winchester



17 Mach 2



17 Hornady Magnum Rimfire



17 Winchester Super Magnum



22 Short



22 Long



22 Long Rifle



22 Winchester Rimfire



22 Winchester Magnum (Rimfire)



Veja a seguir as armas e munições classificadas como de uso restrito



41 Remington Magnum



44 Remington Magnum



454 Casull



460 S&W Magnum



457 Linebaugh



480 Ruger



50 Action Express



500 S&W Magnum



500 Special



6 mm Remington



6.5 Creedmoor



6.5 Grendel



6.5 x 55 Swedish



6.8 mm Remington SPC



7 mm Mauser (7 x 57)



7 mm Remington Magnum



7 mm Remington Short Action Ultra Magnum



7 mm Remington Ultra Magnum



7 mm Shooting Times Westerner



7 mm Weatherby Magnum



7 mm Winchester Short Magnum



7 mm-08 Remington



7 x 64 Brenneke



7-30 Waters



7.62 x 39



8 mm Mauser (8 x 57)



8 mm Remington Magnum



9.3 x 62



204 Ruger



22-250 Remington



220 Swift



222 Remington



222 Remington Magnum



223 Remington



223 Winchester Super Short Magnum



225 Winchester



243 Winchester



243 Winchester Super Short Magnum



25 Winchester Super Short Magnum



25-06 Remington



25-35 Winchester



250 Savage



257 Roberts



257 Weatherby Magnum



26 Nosler



260 Remington



264 Winchester Magnum



27 Nosler



270 Weatherby Magnum



270 Winchester



270 Winchester Short Magnum



28 Nosler



280 AckleyImproved



280 Remington



284 Winchester



30 Nosler



30 Remington AR



30 Thompson Center



30-06 Springfield



30-30 Winchester



30-40 Krag



300 AAC Blackout



300 Holland&Holland Magnum



300 Remington Short Action Ultra Magnum



300 Remington Ultra Magnum



300 RugerCompact Magnum



300 Savage



300 Weatherby Magnum



300 Winchester Magnum



300 Winchester Short Magnum



303 British



307 Winchester



308 Marlin Express



308 Winchester



32 Winchester Special



325 Winchester Short Magnum



33 Nosler



338 Federal



338 Lapua Magnum



338 Marlin Express



338 Remington Ultra Magnum



338 RugerCompact Magnum



338 Winchester Magnum



340 Weatherby Magnum



348 Winchester



35 Nosler



35 Remington



35 Whelen



350 Remington Magnum



356 Winchester



358 Winchester



36 Nosler



370 Sako Magnum



375 Holland&Holland Magnum



375 Remington Ultra Magnum



375 Ruger



375 Ruger



376 Steyr



405 Winchester



416 Remington Magnum



416 Rigby



416 Ruger



416 Weatherby Magnum



44 Remington Magnum



444 Marlin



45-70 Government



450 Bushmaster



450 Marlin



457 Wild West Guns



458 Lott



458 Winchester Magnum



470 Nitro Express



475 Turnbull



500 Nitro Express 3"



5.56 x 45 mm



7.62 x 51 mm



12.7x99 mm