Existe salvação para quem caiu no cheque especial?

Tenho um imóvel avaliado em R$ 250 mil, mas ainda preciso de R$ 50 mil para quitá-lo. Vale mais a pena eu buscar uma linha de crédito e zerar este valor antes de vendê-lo ou repassar a dívida para o próximo proprietário? Anônimo



Olá Anônimo. Sendo sua intenção a venda do imóvel, o mais adequado é negociar com o comprador o valor para quitação do financiamento, pois, buscar um empréstimo, mesmos os que têm menor juros, vai ser mais oneroso do que fazer a negociação com o novo proprietário, considerando o volume de juros que irá pagar. A forma mais coerente para conduzir essa situação é negociar o valor de venda do bem e combinar com o comprador o processo de quitação para posterior desalienação, podendo ser feito pelo novo proprietário que em seguida descontará o valor utilizado e fará o pagamento apenas da diferença, isso evitará a incidência de mais juros e tornará a operação possível, ficando confortável tanto para o comprador quanto para o vendedor.





Gasto mais do que ganho. Não porque eu queira, mas porque o custo de vida está cada vez mais alto. Como reverter esta conta, Edísio? George Lima

Olá George. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros, contudo, a solução é muito simples e objetiva: Gastar menos do que ganha. Não existe outra forma de chegar à independência financeira. O caminho para esse objetivo em alguns casos, é muito trabalhoso, mas possível de ser alcançado. É preciso fazer um bom diagnóstico para identificar onde gasta cada centavo que ganha e assim poder melhorar a qualidade dos gastos, fazendo os ajustes que forem necessários para equilibrar o orçamento. Esse processo passa pela eliminação de gastos que não são essenciais, e a otimização daquelas despesas que são importantes para a família. É apertar o cinto mesmo e ajustar o orçamento doméstico para que fique em equilíbrio, inclusive buscando alterativas de aumento de receita se for necessário, seja aumentando a produtividade na empresa para gerar hora extra, ou buscando uma atividade alternativa no tempo livre para aumentar os ganhos. Enfim, fazer o que for adequado à sua realidade, mas não há outra forma de reverter a situação, se não for com a realização desses ajustes.





Existe salvação para quem caiu pela primeira vez no cheque especial? O que fazer para sair o mais rápido possível, Edísio? Anônimo

Olá Anônimo. Claro que existe salvação, basta realizar um planejamento financeiro bem ajustado e definir as estratégias possíveis para ajustar e equilibrar os gastos. Se você entrou no cheque especial é um sinal claro que está gastando mais o que ganha, aí entra a primeira ação. Faça um levantamento de todos os gastos que possui durante o mês e analise para onde está indo seu dinheiro, cada centavo dele. Depois faça os ajustes necessários para evitar desperdícios, com isso sobrará recurso para planejar a quitação da dívida com cheque especial. Vale lembrar que os juros cobrados são muito altos, passando dos 300% ao ano em algumas instituições, o que torna ainda mais urgente as ações para conter essa dívida. Se houver a possibilidade de buscar um crédito com taxas de juros menores, um consignado, por exemplo, é uma alternativa para quitar a dívida e pagar mensalmente com a folga financeira que conseguir após os justes que fará. Se isso não for possível, tente com a própria instituição financeira opções possíveis de parcelamento para que em pouco tempo possa quitar essa dívida e retomar a rotina normal.