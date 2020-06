Exoneração de Regina Duarte da Secretaria da Cultura é publicada

A atriz Regina Duarte foi oficialmente exonerada do cargo de secretaria especial de Cultura. A saída foi publicada no "Diário Oficial da União" desta quarta-feira (10).

A saída da atriz foi informada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de maio, mas so foi oficializada hoje. Na época, ele divulgou um vídeo ao lado de Regina no qual afirmou que ela assumiria a Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

A Cinemateca Brasileira é a instituição responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira e é vinculada à Secretaria da Cultura. No entanto, a atriz ainda não foi nomeada para o cargo.