Exonerações de João Leão e de secretários do PP são publicadas no Diário

A exoneração do vice-governador, João Leão, do cargo de secretário de Planejamento (Seplan) foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (15). A carta com o pedido de exoneração foi entregue por ele ao governador Rui Costa, nessa segunda (14).

As exonerações de Nelson Leal, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), e de Leonardo Góes Silva, da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SHIS), também foram publicadas. O chefe de gabinete da SHIS, Leonardo Ramaccioti Miranda, também deixou o cargo.

No mesmo decreto, o governador designa Cláudio Ramos Peixoto, chefe da Seplan, para assumir o comando da pasta. Para a SDE, assume o superintendente de Desenvolvimento, Paulo Roberto Britto Guimarães. Já Fábio Rodamilans Silva, diretor geral da SIHS assume a pasta.

Entenda

O racha entre PP e PT ocorreu por divergências na formação da chapa governista ao governo do estado. O desejo de João Leão era que Rui Costa deixasse o cargo de governador para concorrer ao senado, o que transformaria o pepista em governador por nove meses.

No entanto, Rui recuou do desejo de concorrer ao senado e vai ficar no cargo até o fim do mandato.

Sem acerto, o PP decidiu abandonar a base aliada e já negocia com a oposição para integrar a chapa que deve ser capitaneada por ACM Neto, como revelou Bruno Reis.