Experiente, Chiquinho pede apoio da torcida do Vitória

Recomeçar. Essa é a palavra de ordem no Vitória para este segundo semestre. Lanterna da Série B depois de um início ruim, o rubro-negro aproveitou o intervalo oferecido pela disputa da Copa América para treinar e se reforçar. Três nomes foram apresentados na Toca do Leão durante esta segunda-feira (8): Baraka, Martín Rodríguez e Chiquinho. Todos já estão regularizados e podem pintar no time de Osmar Loss nessa terça (9), contra o Cuiabá, às 19h15, no Barradão.

Depois de passar um tempo na segunda divisão chinesa, o meia Chiquinho chega ao rubro-negro com 29 anos e seu primeiro discurso foi pedindo apoio do torcedor para compreender o momento difícil do clube e acreditar em dias melhores. Ele garantiu que o clube terá um “início completamente diferente” nesta retomada de Série B.

“Temos que entrar diferente para buscar a vitória e pontuar no campeonato para buscar nosso objetivo, que é estar entre os quatro na tabela”, comentou o meia, que também atua na lateral esquerda.

Apesar de jogar em um clube nordestino pela primeira vez, Chiquinho tem uma rodagem considerável no futebol. O rubro-negro é o 15º clube de sua carreira que conta com passagens por Flamengo, Santos, Atlético-MG, Corinthians e Ponte Preta. Ele também conta com um histórico de disputas de Série B no seu currículo: pelo rubro-negro, será a quarta vez que disputa a competição e ele ainda não conseguiu nenhum acesso.

Pelo contrário: nas duas primeiras vezes que disputou o campeonato, em 2010 e 2012, ambas pelo Ipatinga, Chiquinho participou das campanhas que culminaram em rebaixamentos do clube mineiro. Já em 2018, pelo Coritiba, ele acabou a temporada na 10ª colocação.

“Peço que tenha um pouco de paciência no início do jogo, até pela situação que a gente vive no momento. Não é fácil de reverter de uma hora para outra. O empenho está sendo totalmente diferente. Os jogadores vão dar seu máximo para mudar essa situação”, garantiu o reforço.



Vitória e Cuiabá se enfrentam no Barradão às 19h15 pela nona rodada da Série B. O rubro-negro tem 4 pontos na competição, a metade do somado por seu adversário.