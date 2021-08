Explosão em garimpo de dinamite no Mato Grosso mata filha de empresários

A filha de um casal de empresários do Mato Grosso morreu na manhã da sexta-feira (20) depois de uma explosão de dinamite em um garimpo na região de Serrinha, nas proximidades de Guarantã do Norte (MT). Um homem de 49 anos também morreu no acidente.

Daniella Trajano Dalffe, 28 anos, era uma bláster, nome dado às pessoas que têm licença para manusear explosivos. Ela estudava engenharia de Minas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para trabalhar an empresa dos pais. O outro morto foi identificado como Mário Caldeira.

Os pais de Daniella são donos de uma companhia atacadista de bombas e compressores. Daniella planejava ser engenheira de minas para atuar no setor.

Fora do lado profissional, era muito próxima da família, com carinho especial pelos sobrinhos. Daniella deixa dois irmãos e três sobrinhos, além dos pais.

"Todas as amigas chamavam ela para batizar. Ela era incrível, adorava cozinhar para os amigos, adorava música, festas e viajar. Viajamos juntos com um grupo de amigos recentemente, foi muito gostoso e divertido", contou ao Uol uma amiga dela, Saruy Moraes, 28 anos, que está na casa dos pais da amiga, em Cuiabá.

Acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h de ontem após a explosão. A área precisou ser isolada por conta da grande quantidade de material explosivo. Os corpos foram retirados parcialmente carbonizados.

Uma equipe da Gerência de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil foi até o local para fazer análise e manuseio dos explosivos. Um inquérito vai investigar a causa do acidente.