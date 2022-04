Expo Favela: Bahia é terceiro estado com mais projetos aprovados

A comitiva baiana da Central Única das Favelas (Cufa) está se preparando para na próxima sexta-feira (15) seguir rumo à São Paulo para participar da edição 2022 da Expo Favela, uma feira de negócios que tem como objetivo dar visibilidade para iniciativas criadas por moradores das favelas de todo o país. A Bahia foi o terceiro estado que mais aprovou projetos, com 23 empreendedores selecionados.

Os empreendedores baianos poderão apresentar seus trabalhos e startups a investidores de todo o Brasil. Além disso, a Cufa Bahia também levará em sua comitiva outros empreendedores para comercializarem seus produtos dentro de uma das programações do evento, chamada de Feira Brasil.

O público que for à Expo Favela poderá conferir o que a Bahia tem a oferecer em diversos segmentos, a exemplo de artesanatos, artigos para pets, produtos da agroindústria familiar, doces finos, confecções e produtos têxteis.

"Esperamos que esse evento traga um grande impacto no cenário econômico das favelas em todo o país e em especial aqui na Bahia, principalmente neste momento em que conseguimos, finalmente, visualizar a diminuição da contaminação pelo vírus da covid-19”, afirmou o presidente da Cufa Bahia, Márcio Lima dos Santos.

“A participação da Cufa Bahia, além do apoio aos empreendedores que estarão presentes no evento, tem também o objetivo de reforçar o poder que surgem nas nossas favelas, bem como adquirir novas experiências na área do empreendedorismo, setor que muito cresce entre nós”, conclui Márcio Lima.

Veja a lista de aprovados no site da Expo Favela.

Expo Favela

A Expo Favela tem como objetivo unir o público da favela e dos asfalto em um mesmo espaço, dando a possibilidade de empreendedores moradores da favela de terem seus trabalhos divulgados e conhecidos, tanto pelo público em geral quanto por grandes investidores, tornando-se assim uma grande oportunidade de negócios.

O evento acontece nos dias 15, 16 e 17 de abril, no World Trade Center, em São Paulo, e contará com uma vasta programação formada por feira de negócios, conferências, palestras, mentorias e salas de pitch.