Exportações da Bahia crescem com guerra comercial

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e o aumento no preço de algumas commodities, como o petróleo, soja e minerais, contribuíram para o crescimento de 27,1% no valor das exportações baianas em novembro na comparação com igual mês de 2017, atingindo US$ 858,1 milhões. No mesmo período, as importações também cresceram 30,1% e foram a US$ 712,3 milhões. As informações foram analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

O crescimento das vendas da Bahia para a China, em novembro, chegou a 97,6%, puxado pelo incremento nos embarques de soja, algodão e termoplásticos. No ano, a participação da China nas exportações baianas atingiu 32,4%, enquanto que o segundo colocado, os Estados Unidos, teve fatia de apenas 11,3%.

Contribuiu também para o bom desempenho das vendas externas no mês passado o aumento expressivo dos embarques de óleo diesel para os EUA (+1.275%) que resultaram em um aumento de 764,6% nas vendas do segmento petróleo e derivados no mês passado, comparadas ao mesmo mês de 2017.

Em novembro, as importações avançaram 30,1% sobre igual mês do ano passado. Teve destaque a expansão de 114,8% em combustíveis. As compras de bens intermediários também subiram 48,1% sinalizando um maior dinamismo da atividade industrial nos últimos meses - que tem demandado mais insumos e matérias- primas do exterior.