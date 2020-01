Exportações da Bahia têm queda de quase 10% em 2019

As exportações baianas somaram no ano passado US$ 8,03 bilhões - o valor mais baixo desde 2016 e 9,8% inferior ao ano anterior (US$ 8,9 bilhões). As importações, por sua vez, alcançaram US$ 6,77 bilhões, numa queda de 14,4% em relação a 2018, resultado da baixa atividade econômica e da queda da produção na indústria de transformação.

As informações foram analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). De acordo com a SEI, assim como aconteceu no plano nacional – recuo de 6,4% – as exportações da Bahia se ressentiram a uma combinação de perda de fôlego da economia global, num cenário de escalada das tensões comerciais entre China e EUA; queda nas cotações internacionais de diversos produtos; diminuição do volume de embarques; recessão na Argentina e redução da produção agrícola.

A China com redução de 25,3%, os EUA com (-16,6%) e a Argentina com queda de 29% representaram os maiores entraves à expansão das vendas externas baianas no ano passado.