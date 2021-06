Exposição de Lina Bo Bardi é adiada para agosto quando todos os museus reabrirão

(Divulgação)

Coleção de arte popular de Lina Bo Bardi

A exposição O Museu de Dona Lina que o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) inauguraria sexta-feira (2) foi adiada para agosto, quando todos os museus administrados pelo Governo do Estado deverão ser reabertos. De acordo com Daniel Rangel, curador do espaço, a mostra - que vai reunir peças do acervo do MAM e da coleção de arte popular de Lina Lo Bardi - está pronta, mas por cautela, o governo resolveu aguardar os números de casos de covid-19 caírem a um patamar mais baixo e assim reabrir o MAM juntamente com todos os demais espaços museológicos da cidade.

(Foto:Welton Cirineu/Divulgação)

Diogo Lopes Filho interpreta Batatinha em musical de Márcio Meirelles

Batatinha em cena

O ator Diogo Lopes Filho vai encarnar o sambista Batatinha (1924-1997) no espetáculo virtual Sua Excelência Oscar da Penha, o Batatinha, dirigido por Marcio Meirelles. O musical, com texto de Fábio Espírito Santo e direção musical de Jarbas Bittencourt, tem estreia no dia 11 de julho (domingo), no canal do Teatro Vila Velha no YouTube. Depois da estreia, o musical será apresentado nos dias 18 e 25 de julho e 1º de agosto, ao vivo.

(Divulgação)

Fernando Oberlaender e Marzia Chastinet abrem livraria em shopping

Boa nova

A Editora Caramurê, dos sócios Fernando Oberlaender e Marzia Chastinet, embarcou na tendência das livrarias de bairro e abrirá em julho a Caramurê Livraria Gourmet, uma loja que vai reunir no mesmo espaço vinhos, queijos, cafés, presentes exclusivos e, claro, livros. A loja vai funcionar no Edifício Madison Plaza, na Pituba e, com certeza, logo se tornará um ponto de encontro de autores, amantes da literatura e do público em geral.

(Divulgação)

Elisio Lopes Jr. foi indicado em 2020 para o Prêmio Bibi Ferreira

No prelo

Premiado em Memphis (EUA) com o roteiro do filme Medida Provisória, o roteirista Elísio Lopes Jr lança, no dia 29 de agosto, pela Editora Malê, o livro Monocontos – Histórias Para Ler e Encenar. O baiano, que é roteirista da TV Globo, vai contar com a participação de artistas como Laila Garin, Lázaro Ramos e Cacau Protásio interpretando seus textos no dia do lançamento. A pré-venda está disponível no site www.editoramale.com.br

Cidadania

Iniciado em janeiro passado, o mutirão para mudança de nome e gênero em documentos de pessoas trans, que vem sendo realizado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE), contabilizou 500 processos de alteração de identidade até o mês de junho. Deste total, 300 foram realizados apenas no último mês de maio.

(Divulgação)

Noah Alef quer dar visibilidade aos povos indígenas

Inclusão

Nascido em Jequié, Noah Alef, da etnia Pataxó, fez sua estreia na moda no último sábado na São Paulo Fashion Week. O modelo, que trabalhava como empacotador e fazia bicos como ajudante de pintor, participou de desfiles das grifes ÁLG e Isaac Silva. O jovem de 21 anos e 1.85m é agenciado pela WAY Model, mesma agência de Carol Trentini e Alessandra Ambrósio. "Quero que nossos traços e raízes sejam mais valorizados, dando visibilidade ao meu povo através da moda, chamando atenção para os problemas que o povo indígena enfrenta", diz o modelo.

(Divulgação)

Marcelo Fugita vai cozinhar no Origem com Fabrício Lemos

Brasil-Japão

O projeto Origem Convida, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca terá nova edição no dia 14 de julho, quando o casal recebe Marcelo Fugita (Soho) e Roger Lima (RJ) para um jantar feito a oito mãos em 12 etapas com o tema Brasil-Japão.

(Divulgação)

Gisele Bündchen faz doação a comunidade do Nordeste de Amaralina

Gente do bem

O Quabales, no Nordeste de Amaralina, foi um dos 13 projetos de sete estados brasileiros contemplados com doações de cestas básicas e kits de higiene oferecidos pelo Fundo Luz Alliance, criado com o Brazil Foundation, pela modelo Gisele Bündchen. Gisele iniciou a campanha doando R$ 1 milhão e pretende garantir as doações por três meses.

(Jorge Bispo/Divulgação)

Maria Bethânia se rende ao streaming mas não abre mão do álbum físico

Pílulas raras

Prestes a lançar um disco de inéditas, Maria Bethânia está soltando pílulas para seus fãs nas plataformas de streaming. Esta semana, a cantora lançou o single Flor Encarnada, de Adriana Calcanhoto, uma canção bárbara que a artista interpreta acompanhada pelo piano de Zé Manoel. O segundo, Lapa Santa, de Paulo Dafilin e Roque Ferreira, será lançado no próximo dia 16, pouco antes do lançamento do álbum Noturno, que sai no final de julho, pela Biscoito Fino, com direção musical e arranjos do maestro baiano Letieres Leite.

(Divulgação)

Lucas Normande viaja o Brasil selecionando produtos e produtores

Enogastronomia

A vinícola portuguesa Quinta do Vallado, que produz vinhos no Vale Douro há mais de três séculos, entrou no portfólio da marca Grand Cru, dos sócios Lucas Normande e Gustavo Jurema. Com lojas no Shopping Barra e Bahia Marina, a Gran Cru também vem ampliando, com a curadoria de Normande, seu empório com itens artesanais de pequenos produtores da Bahia e do Brasil com uma variedade de queijos, geleias, doces etc.

(Divulgação)

Alfredo Farani celebra parceria com Giuliano De Luca no Jockey Clube (SP)

A volta do elefante cor de rosa

O empresário baiano Alfredo Farani está planejando o retorno da marca Pink Elephant ao Nordeste. Farani se reuniu no último final de semana em São Paulo com o paulista Giuliano De Luca, CEO da marca internacional no Brasil. Com 99% dos clubes fechado durante a pandemia, o executivo quer ressignificar a marca no país investindo em experiências etílicas, com lançamento da linha de destilados Pink Elephant. O projeto na região será capitaneado por Farani, juntamente com os antigos franqueados da marca na Bahia, Nenel Rebouças e Ricardo Andrade Souza. “ A Bahia terá um papel importantíssimo na chegada da marca em formato de nova experiência para o público se divertir!”, planeja De Luca.