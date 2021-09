Exposição na Praça Cairu reúne trabalhos de 18 artistas sobre cuidados com planeta terra

(Divulgação)

Menelaw Sete vai finalizar sua obra no dia da abertura da exposção

Dezoito esculturas de globos terrestres com 1,8 metros de altura, ilustrados por artistas de várias localidades serão expostas, a céu aberto, a partir do dia 13 de setembro, na Praça Cairu, no Comércio. A exposição, intitulada 17 ODS Para Um Mundo Melhor, é inspirada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ao artista baiano Menelaw Sete coube a criação de uma peça extra que vai representar o ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Menelaw vai finalizar a pintura da sua obra na abertura da exposição, em uma live painting, no dia 13 de setembro, às 9h30.

(Perspectiva)

Simulação de como ficará a exposição no Comércio

Mundo melhor

A exposição, que tem acesso gratuito e ficará em cartaz até 12 de outubro, é um projeto da Toptrends, empresa especializada em unir marcas e causas através do marketing cultural que tem no seu portfólio a mostra CowParede, aquela das vaquinhas pintadas por artistas que foi realizada pela primeira vez em Salvador em 2019.

(Divulgação)

Dulce Ferrero comanda dois restaurantes em Lencóis

Recomeço na Chapada

Quando mudou para a Chapada Diamantina, depois de passar adiante o restaurante Póstudo, no Rio Vermelho, a chef Dulce Ferrero, buscava sombra e água fresca. Mas a paulista que adotou a Bahia nos anos 1980, não conseguiu ficar longe da cozinha. E lá, na aprazivel Lençóis, onde dirige a Casa de Cultura e Acervo Afrânio Peixoto, Dulce decidiu voltar a empreender. E duplamente! Depois de conquistar a cidade e os turistas com o Tomatito, se animou de vez e abriu o restaurante Cascalho, no qual resgata alguns pratos de seus tempos no Póstudo, em Salvador. E como quem está na chuva é pra se molhar, Dulce foi eleita a presidente da Associação Comercial de Lençóis.

(Foto:Francio de Holanda/Divulgação)

Josélia Aguiar está preparando biografia da pintora Djanira

Novos caminhos

A jornalista baiana Josélia Aguiar entregou o cargo de diretora da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, após a saída do secretario de cultura do estado, Ale Youssef. Biógrafa de Jorge Amado e ex-curadora da Feira Literária Internacional de Paraty (Flica) por dois anos consecutivos, Josélia agora volta a se concentrar na biografia da artista plástica Djanira, que começou a fazer antes de assumir o cargo na principal biblioteca do país. “Vou terminar meu livro. Esta semana sigo para Paraty (RJ) para concluir as entrevistas e a pesquisa, e sento para escrever a obra que, assim como a biografia de Jorge Amado, sairá pela editora Todavia”, conta.

Tela grande

O Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema está com inscrições abertas até o próximo dia 10, para as mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Mostra Olhar do Ceará da 31ª edição, que acontecerá de 27 de novembro a 03 de dezembro de 2021, em formato presencial e virtual. O regulamento e os formulários de inscrição para cada mostra estão disponíveis no site www.cineceara.com. As inscrições são gratuitas.

Acervo digital

O Instituto Mario Cravo Neto, que tem sede em Salvador e é responsável pela salvaguarda do acervo do fotógrafo que dá nome à instituição, vai disponibilizar parte do seu acervo em seu site. A ação, segundo o coordenador do projeto, o filho do artista e também fotógrafo, Christian Cravo, tem o objetivo de democratizar o acesso às artes, valorizar a memória artística baiana e proteger os originais que hoje existem apenas em formato físico/papel.

(Divulgação)

Emmanuel Mirdad deixa comanda da Flica

Troca de cadeiras

Criador da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), Emmanuel Mirdad deixou o cargo de coordenador-geral do evento que exercia desde 2011. Em seu lugar assume o cachoeirano Jomar Lima, sócio da Cali – Cachoeira Literária, que vinha desempenhando a função de coordenador de produção do evento desde 2020. A Flica caminha para sua 10ª em 2022.

(Foto:Vincius Castro/Divulgação)

Jomar Lima passa a comandar a Feira Literária de Cachoeira

(Divulgação)

Ator Ricardo Castro estreia novo espetáculo solo

Quebra de jejum

Após um jejum de quase dois anos, o ator Ricardo Castro volta à cena com um espetáculo que mescla drama e poesia, realidade e ficção. Quixeramobim inaugura a nova fase do Teatro Molière, na Aliança Francesa, no dia 18 de setembro, e poderá ser visto até o dia 30 de outubro, sempre aos sábados, às 17h. Com a montagem, a casa de espetáculos inaugura também a primeira temporada de peças teatrais na gestão de Maria Prado de Oliveira, mas com capacidade reduzida para 40 lugares.

Aplauso

Para Prefeitura de Salvador pelo importante trabalho de restauro de prédios históricos na região do Comércio.

Vaia

Para a falta de segurança no Porto da Barra aos finais de semana. Nosso cartão postal virou palco de tiroteios, mortes, brigas e demais violências.