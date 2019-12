Exposição para rever a memória das artes

Obra de Genaro de Carvalho (divulgação)

Reinaugurada em novo endereço, a Galeria Zeca Fernandes, agora na Alameda dos Mulungus, 83, Caminho das Árvores. Zeca Fernandes é um experimentado marchand, já vem trabalhando no mercado de arte há bastante tempo. É filho e neto de artistas e traz desde pequeno a tradição de viver entre eles e seus produtos. Também desenha com grande desenvoltura.

Formado em Ciências Sociais pela Unifacs e Pós-graduado em Marketing e Propaganda pela UC Berkeley California, sócio fundador da ZF Galeria de Arte, curador e organizador de diversas exposições, mostras e leilões, na Bahia, Rio de Janeiro, Brasília, Sergipe e São Paulo. Fez projeto gráfico de livros de arte. A exposição que abre o novo endereço foi nomeada Cores do Modernismo com os artistas Carlos Bastos, Carybé, Floriano Teixeira, Genaro de Carvalho, Jenner Augusto, Mario Cravo e Rubem Valentim. Zeca tem pautado seu gosto pelo modernismo baiano, surgido nos anos de 1940. A expo é um resgate e uma homenagem a estes nomes. Ainda possui em seu acervo, artistas de qualidade quando atende todos os gostos e bolsos.

Quando um espaço de arte é aberto ou reinaugurado, abrem-se possibilidades para artistas e colecionadores. E mais para iluminadores, curadores, textos críticos, coquetel, trabalhos de gráfica e o que for pertinente a uma galeria. Agora o mercado de arte começa a aquecer com o crescimento do mercado imobiliário. O marchand tem tradição de leilões e vai retomá-los em 2020 intensificando e abrindo espaço para novos artistas e antiquários.

Arte sempre foi um bom investimento, para quem compra é interessante observar a trajetória dos artistas, sua importância histórica, e contribuição para cultura local e nacional. O núcleo inicial do modernismo aconteceu em 1944 com a 1º Mostra de Arte Moderna da Bahia expondo Mario Cravo (escultor), Carlos Bastos (pintor) e Genaro de Carvalho (tapeceiro) logo depois a presença de Lígia Sampaio, Rubem Valentim, Jenner Augusto, e mais tarde outros nomes como Carybé e Floriano Teixeira. Marcava o grupo a vontade férrea de aderir aos novos tempos e a amizade que sempre os uniu.

Outro fato de importância foi a Revista Arco & Flexa, uma das publicações baianas responsáveis pela introdução da arte moderna no Brasil. O movimento modernista baiano fez oposição ao clássico/realista. A arte moderna foi uma etapa decorrente do movimento de construção de um novo tempo. Temos dois fatos a comemorar a reabertura da Zeca Fernandes Galeria de Arte e uma exposição Cores do Modernismo, movimento que deu um outro caminho para a arte e um exemplo à vida cultural baiana.