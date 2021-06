Exposição reúne acervo pessoal de Rita Lee em seus 50 anos de carreira 

Rita Lee e seu acervo ( Guilherme Samora-Divulgação)





A trajetória e vida da cantora e compositora Rita Lee, desde o início da carreira nos anos 1960 com o grupo Os Mutantes, passando pelo encontro com os baianos Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé e Gal Costa na era dos festivais e na Tropicália até se tornar o maior nome do rock Brasil vai ganhar uma exposição no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS).

Batizado como Samsung Rock Exhibition – Rita Lee, o projeto tem curadoria de João Lee, filho da cantora, direção artística de Guilherme Samora e vai mergulhar no acervo pessoal de Rita. Os organizadores planejam iniciar a exposição no segundo semestre. Animado com o projeto, João Lee escreveu: “Convido você a dar uma espiada nas lembranças que minha mãe guardou dos seus 50 anos trabalhando com música por este mundo afora”.





Releitura de Amor I Love You com Nanda Garcia e Brown

Nanda Garcia e Carlinhos Brown (Divulgação)

Sucesso do terceiro álbum de estúdio de Marisa Monte, Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, a música Amor I Love You, composta em parceria com Carlinhos Brown, completa 20 anos e ganha releitura. Amanhã, na véspera do dia dos namorados, a cantora, compositora e ex-The Voice Nanda Garcia lança uma nova versão para a canção, em um dueto com Carlinhos Brown. Para Nanda, é uma grande responsabilidade, ainda mais com a participação de Brown, mas ela diz que encarou com uma homenagem e que Marisa é uma das cantoras que mais a influenciou. A produção é de Alexandre Castilho: “A gente procurou trazer esse equilíbrio perfeito entre a atmosfera sonora da música eletrônica, junto com as características do fonograma original da Marisa Monte, como o uso de cordas e percussão”, destaca o produtor.





Papo de Música com Mariene de Castro e Márcio Victor

Fabiane Pereira (Foto Maria de la Gala)

A apresentadora carioca Fabiane Pereira, do programa Papo de Música, entrevista dois artistas baianos neste mês. A cantora Mariene de Castro, hoje um dos maiores nomes do samba, e o cantor, compositor e percussionista Márcio Victor falam sobre trajetória, novidades e convicções pessoais nos programas que vão ao ar nos dias 22 e 29 de junho, respectivamente, no Youtube. Fabiane tem se destacado por abordar temas jamais conversados pelos artistas, de forma leve e certeira, o que tem rendido entrevistas super-interessantes. Já passaram pelo canal nomes como Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Joelma, entre outros, que conversaram descontraidamente com a anfitriã.





Vibe de Amor com Vitera

Depois de apresentar seu novo single, Vibe de Amor, nas plataformas digitais, o cantor Vitera lança sábado o clipe da música. "Ansiedade está a mil, sou muito elétrico, mas acho que o dia 12 é a data perfeita para lançar esse clipe. Espero que até lá, a galera vá ouvindo no streaming e ficando com a música na cabeça", comentou o artista.

TUM-TUM-TUM*

1. O clipe da música Toque- Me, composição de Sylvia Patrícia e Edu Casanova para o projeto Dose Dupla, dirigido por Marcelo Ritter, está na seleção oficial do London Music Video Festival, na mostra global (online stream) que esse ano acontecerá on line. O evento será no dia 1 de julho. O EP Dose Dupla traz o encontro desses dois artistas e foi concebido e gestado durante a quarentena, trazendo novas cores à música produzida na Bahia.

2 . Para fechar a Trezena de Santo Antônio, Zelito Miranda realiza, no próximo domingo, sua primeira live da temporada junina 2021. Denominada Arraiá do Rei, uma referência ao seu título do Rei do Forró Temperado. O evento acontecerá em um cenário que remeterá o público a esse momento de aconchego, fé e diversão dentro de casa, através do canal do YouTube Zelito Miranda Oficial, pois o santo é festeiro e o encontro promete muito forró.

3. Os cantores e compositores Targino Gondim e Luiz Caldas são algumas das atrações do Festival de música de Praia do Forte, que acontecerá em formato live, dias 25 e 26 de junho, a partir das 17h, direto do Castelo Garcia D’àvila, na Praia do Forte, em Mata de São João (BA). Por causa da pandemia provocada pela covid-19, o evento não será presencial e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil e para YouTube.