Exposição sobre arte e tatuagem acontece neste fim de semana no Museu de Arte da Bahia

A exposição Sobre Pele: Arte e Tatuagem acontece neste fim de semana no Museu de Arte da Bahia (MAB), a partir das 14h. Com o foco em enaltecer as produções artísticas de tatuadoras mulheres, a montagem reúne fotografias e apresenta rodas de conversas temáticas na sua programação, debatendo a participação feminina em meios diversos.

"O evento é a resposta a um incômodo. Queremos abrir discussões para que as mulheres falem sobre como é ocupar esse espaço como profissionais e artistas, não só falar sobre suas dificuldades na área, mas usar a propriedade que elas têm para falar sobre o trabalho delas. Então esse espaço é pra isso: discutir, ocupar e responder a esse incômodo", afirma Stefanny Lima, uma das organizadoras da exposição.

Sobre Pele: Arte e Tatuagem

O quê: exposição Sobre Pele: Arte e Tatuagem

Quando: Sábado (6) e domingo (7), das 14h às 19h

Onde: Museu de Arte da Bahia, Av. Sete de Setembro, 2340 - Corredor da Vitória

Entrada gratuita