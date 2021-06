Exposição solidária e multimídia na Igreja da Graça

A partir do dia 10 a 13 de junho (quinta – feira a domingo) das 14 às 20hs, acontecerá na Igreja da Graça a exposição multimídia do projeto Santo Antonio na Igreja, organizada pela arquiteta Celeste Leão e pela produtora de moda e eventos Vera Pontes. A mostra se desdobra em Artes Plásticas, Cerâmica, Fotografia, assinadas pelos artistas Maria Adair, Bel Borba, Luiz Humberto Carvalho, Dulce Cardoso e Rafael Martins. O projeto solidário vai acontecer em espaços diversos da Igreja de Nossa Senhora da Graça, um dos primeiros templos cristãos em Salvador; com fachada barroca, caixa seiscentista e nos tetos da capela mor pinturas de Manuel Lopes Rodrigues de 1881.

Obra de Maria Adair (divulgação)

A partir de técnicas e perspectivas variadas, as exposições têm como fio condutor a história religiosa da via sacra de Cristo e a história que perpassa a construção da igreja, como ato de devoção da índia Catharina Paraguaçu, que se casou com o português Diogo Álvares Correa, o Caramuru, e após ter tido uma visão pediu a ele para construir a primeira capela dedicada a Nossa Senhora da Graça.

Os artistas:

Luiz Humberto Carvalho – apresentará sua Via Sacra na nave da Igreja, com As quatorze estações do percurso de Jesus até o sepulcro.

Maria Adair – numa sala anexa ao claustro prestará homenagem à índia Catharina com a instalação parietal Catharina, formada por nove telas de pequenos formatos, trabalhados em técnica mista – tinta acrílica, nanquim e aplicação de folhas de ouro, prata, cobre e outros metais variados. Cada tela apresenta o perfil de uma das letras que compõem o nome da índia.

Bel Borba – apresentará estudos com evolução ao Monumento Catharina Paraguaçu, uma escultura da índia a ser instalada futuramente no Largo da Graça. A exposição estará situada em uma sala anexa ao claustro.

Dulce Cardoso – artista plástica, ceramista, fará a instalação A Ressureição, representando a saída de Jesus do sepulcro, num viés que mostra a força da fé e da vitória.

Rafael Martins no claustro da igreja - apresentará suas pesquisas fotográficas sobre territórios que passam por processos de abandono e que expressam a relação de espiritualidade que há na cidade de Salvador em suas diversas expressões cultural. Ao trabalhar com lanternas e velas em longas exposições, ele criou imagens sacras iluminadas, com fotografias carregadas de uma estética mística com bastante contraste e cor. Além da exposição multimídia, o projeto Santo Antônio na Igreja terá exposição de mesas decoradas com tema junino, assinadas por designers e decoradores; venda de itens de moda e decoração, acessórios e artigos criativos.