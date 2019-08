Exposição vai celebrar os 50 anos do Museu Carlos Costa Pinto

Museu Carlos Costa Pinto (divulgação)

O Museu Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, já prepara uma comemoração pelo aniversário de 50 anos da instituição, completados este ano.

Mesmo com todas as dificuldades e falta de apoio, a superintendente do local, Bárbara Santos, está preparando uma grande exposição sobre joias, que tem previsão de ser lançada no dia 05 de novembro. A ideia é que, na sala de exibições temporárias, que fica no térreo do imóvel, sejam expostas as peças mais emblemáticas do seu acervo, junto a outras que nunca estiveram exibidas.

“Será uma mostra sobre joias eruditas - os conjuntos de anéis e colares em pedras preciosas que temos no Museu, além das joias de crioulas. Essa coleção merece atenção mais que especial, já que temos o maior acervo desses artigos do Brasil”, revela Bárbara. São anéis, pulseiras e colares, além de 27 pencas de balangandãs.

Haverá ainda uma grande linha do tempo, que contará a história do Museu, que funciona em uma casa com projeto dos arquitetos Euvaldo Reis e Diógenes Rebouças em estilo Colonial Americano, datada de 1958.

Carreira solo

Depois de 10 anos de trajetória, o arquiteto Gabriel Magalhães acaba de partir para a carreira solo. “Chegou o momento de seguir em carreira solo, com o mesmo foco de sempre, mantendo a minha assinatura não só nos projetos, mas também no atendimento aos clientes, que é uma marca muito forte minha”, nos disse o profissional.

Pedro Alban (Divulgação)

Jovem promessa

O arquiteto e artista plástico Pedro Alban é um nome para estar de olho. Ele acaba de ser selecionado para fazer parte do acervo da Paulo Darzé Galeria, no Corredor da Vitória. Além disso, Alban teve um projeto, o coletivo Mouraria 53, selecionado para a XII Bienal de Arquitetura de São Paulo, que terá abertura no dia 13 de setembro.

Manuella Martins e Pedro Bahia (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Altar

Manuella Martins e Paulo Bahia se casaram, no último sábado, na Igreja da Pupileira, em Salvador. Logo após a cerimônia, eles receberam os convidados para festa ali mesmo, no Cerimonial Rainha Leonor. O buffet ficou a cargo do Mignon, da família da noiva, e a decoração levou a assinatura de Ferreira Júnior. Agora, Manuella e Paulo seguem para a melhor parte – lua de mel na África do Sul.



A grande beleza

O baiano Pedro Ariel Santana, diretor de Relacionamento e Conteúdo da CasaCor, lançou ontem, na Dunelli Casa, em São Paulo, o livro A Grande Beleza 3. A publicação é resultado de uma compilação e curadoria criteriosas sobre o olhar de Pedro Ariel, durante suas viagens pelas edições da CasaCor, registrando os melhores ambientes, além de mostrar registros de viagens pelo mundo, em feiras internacionais como o Salão do Móvel de Milão e a Miami Art Basel.

Título

O presidente da Rede Mater Dei, Henrique Salvador, deve receber em breve o título de cidadão soteropolitano entregue pela Câmara Municipal. A proposta foi do vereador Paulo Magalhães. Henrique é considerado um dos gestores de Saúde mais influentes do país.

Luana Rodrigues (divulgação)

Charme com propósito

A designer Luana Rodrigues, que assina peças com sua LR Atelier, é uma das presenças confirmadas no Branding de Moda, que acontece hoje, a partir das 16h, na loja Novo Projeto, em Salvador. Por lá, Luana lançará sua nova coleção de bijuterias exclusivas. “Minhas peças são uma mistura do clássico e contemporâneo, da peça mais delicada àquela mais extravagante. Nossa proposta é realçar o estilo próprio de cada mulher, enfeitando principalmente a sua alma e o seu coração”, nos disse.