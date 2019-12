Expresso 2222 vai fazer homenagem ao Cortejo Afro

Flora Gil anuncia homenagem do Expresso 2222 ao Cortejo Afro (foto/divulgação)

Antes de seguir com a família para o sítio em Araras, onde foi passar o Natal, e para Niterói, onde Gil fará o show do Réveillon, a empresária Flora Gil falou com a coluna Marrom. Animada com a proximidade de mais um Carnaval, ela adiantou que o Expresso 2222 completa 22 anos este ano. Além do espaço, o Cortejo Afro, comandado por Alberto Pitta também chega aos 22 anos agora em 2020. Daí a ideia de fazer uma dupla comemoração, utilizando a marca do Expresso, um dos espaços mais badalados e disputados da folia desde que foi inaugurado, sempre funcionando de sexta a terça no Circuito Dodô.

Mas antes do Carnaval, Flora e Gil desembarcam em Salvador para a apresentação do show Ok Ok Ok, baseado no disco homônimo, no dia 7 de fevereiro, na Concha Acústica do TCA. Vale lembrar ainda que, além do programa Amigos, Sons e Palavras, exibido no Canal Brasil, o Canal curta estreou do documentário Gilberto Gil Antologia Vol. 1 dirigido por Lula Buarque de Hollanda.



Os 50 anos de samba de Edil

Bloco Vem Sambar desfilará em 2020 com o tema 50 anos do sambista Edil Pacheco. A homenagem, segundo a diretoria do bloco, visa reconhecer em vida um dos principais compositores da nossa música, que tem suas canções cantadas por diversos cantores brasileiros. O Bloco Vem Sambar, que desfila desde 2008, completará em 2020 catorze desfiles e será animado pelo sambista carioca Tiee e pelo grupo baiano Fora da Mídia.



EP de Sarajane

Para celebrar 40 anos de carreira, Sarajane lança seu EP Liquidificação, que chega a todas as plataformas digitais no dia 15 de janeiro. No mesmo dia, ela reúne a imprensa para falar do trabalho e dos projetos. O álbum conta com participações de Ivete Sangalo na música que dá nome ao EP; Carlinhos Brown em Axé Music, e Claudia Leitte com A Roda. O disco conta, ainda, com Margareth Menezes, Durval Lelys, Kart Love e Maestro Spok (SpokFrevo Orquestra).



TUM-TUM-TUM*

A Festa Canto de Yemanjá acontece dia 2 de fevereiro no Rio Vermelho, com show de Mariene de Castro e participações de Olodum, Xande de Pilares e Nando Reis. O evento será realizado na Vila Caramuru, a partir das 16h. As três atrações prometem repertório especial.

O cantor Lincoln está com clipe novo (foto/divulgação)

O cantor Lincoln gravou vídeo da música Carnavrau, com participação de 70 dançarinos e youtubers e lançou em todas as plataformas digitais e rádios de todo o Brasil, além do clipe oficial no canal Mete Som, no Youtube. A captação de imagens foi feita pela Califórnia Media House e a produção teve assinatura da Penta Entretimento.

A cantora Mart´nália se apresenta dia 15 de janeiro na Concha Acústica do TCA com o show Martn´ália Canta Vinicius de Moraes. O show de abertura é de Maju, a partr das 18h30.