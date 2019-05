Ezequiel é apresentado pelo Bahia; Nilton não treina em campo

Após ganhar a segunda-feira (6) de folga, o elenco do Bahia se reapresentou no Fazendão na manhã desta terça-feira (7) e iniciou a preparação para a partida contra o Athletico-PR, domingo (12), às 19h, na Arena da Baixada, válida pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico Roger Machado comandou um trabalho com bola com os jogadores que não atuaram no triunfo por 1x0 contra o Avaí, na Fonte Nova. A principal novidade foi a presença do atacante Élber, que está recuperado de lesão na coxa, e do zaguero Jackson, que passou por cirurgia no rosto. Os dois estão em fase de transição.

Os jogadores titulares não foram a campo e realizaram uma atividade regenerativa na academia e na fisioterapia do clube. Os desfalques foram Arthur Caíke e Moisés. Os dois se queixam de dor na coxa. Pretendido pelo CSA, o volante Nilton ficou na academia.

Após o treino, o lateral-direito Ezequiel foi apresentado oficialmente. O atleta ficou no banco de reservas nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas não foi utilizado. Ele falou cobre a concorrência com Nino Paraíba, titular da posição.

"Concorrência em equipe grande é normal, estou acostumado na minha carreira. É fazer o meu trabalho, o campeonato é longo. Vou procurar trabalhar da melhor maneira possível", afirmou o jogador de 26 anos que defendia o Fluminense antes de assinar contrato com o Bahia.