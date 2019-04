Ezequiel é regularizado e pode estrear contra o Corinthians

O elenco do Bahia ganhou um reforço para estreia no Campeonato Brasileiro. Novo contratado do tricolor, o lateral-direito Ezequiel teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode entrar em campo contra o Corinthians, domingo (28), às 16h, na Fonte Nova.

Ezequiel tem 26 anos e chega ao tricolor por empréstimo até o final da temporada. Formado no Criciúma, ele tem passagens por Oeste, Braga-POR, Cruzeiro e Fluminense, time que defendeu durante o estadual deste ano.

No time carioca, Ezequiel não teve muitas chances com o técnico Fernando Diniz. Ele fez apenas 13 jogos e marcou um gol. O último jogo do lateral foi no duelo entre Fluminense e Luverdense, no dia 10 de abril, pela terceira fase da Copa do Brasil.

No tricolor baiano, Ezequiel vai disputar posição com Nino Paraíba. Para o setor, o Bahia conta ainda com Matheus Silva, que está integrado ao grupo de transição, e o garoto Douglas Borel, de apenas 17 anos.