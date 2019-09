Fã de Miley Cyrus é preso após dizer que missão de sua vida era engravidar cantora

Um fã obcecado pela cantora Miley Cyrus foi preso durante um show da americana em Las Vegas, nos Estados Unidos, após dizer que gostaria de engravidá-la. David Ramsey, 42 anos, dizia que ter um filho com a musa era "sua missão de vida".

De acordo com o site TMZ, os seguranças de Miley distribuíram fotos de Ramsey para o público e funcionários do local por ele ter dito em seu Twitter, dias antes, que "queria falar com a cantora em Las Vegas".

As postagens do norte-americano nas redes sociais incluem mais propostas malucas, como uma festa reunindo celebridades mortas, como Tupac Shakkur, The Notorious B.I.G., Prince e Michael Jackson.

Ramsey aparentemente acreditava ser capaz de ressuscitar esses e outros famosos, a fim de levá-los para uma grande celebração ao lado de Cyrus.

Após a equipe de segurança da cantora identificá-lo no show em Vegas, o apreenderam e chamaram a polícia local.

Leia mais notícias do Em Alta

Ainda não há informações sobre as acusações oficiais pelas quais Ramsey deve ser indiciado.