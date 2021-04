Fã de Sérgio Ramos, Patrick fala sobre a dispensa do Palmeiras e a rápida ascensão no Bahia

De destaque da equipe sub-20 a titular absoluto do time principal do Bahia. A vida de Patrick de Lucca mudou e muito de fevereiro pra cá. Com produtividade e frieza raras em atletas recém formados, o volante de apenas 21 anos virou a solução do técnico Dado Cavalcanti no final do Brasileirão, se firmou na atual temporada e ja renovou contrato até dezembro de 2022.

Dispensado da base do Palmeiras no início do ano passado, ele chegou à Cidade Tricolor pouco antes da pandemia começar e precisou esperar até setembro para vestir a camisa do novo clube pela primeira vez. Este episódio do Bate-Pronto traz uma entrevista com Patrick. As referências no futebol, a missão de substituir Gregore e o aumento da concorrência no meio-campo estão entre os assuntos abordados.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.