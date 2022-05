Fã descobre convite de Whindersson Nunes para ir ao cinema 9 anos depois

A servidora pública Nathana Martins viralizou nas redes sociais após publicar uma conversa de 2013 com o ídolo, Whindersson Nunes. Não só por isso, mas por ter 'deixado no vácuo' um convite do humorista para ir ao cinema. Nove anos depois, Nathana finalmente ficou ciente do convite, e o respondeu.

Nathana só foi ver a mensagem após vasculhar conversas antigas do Facebook. "Naquela época a internet não era como hoje, onde estamos on-line 24 horas por dia. Por algum motivo, eu não vi essa última mensagem que ele mandou, fico pensando hoje em dia que perdi a oportunidade de conhecer meu ídolo número 1", disse ao g1.

Aos 27 anos, a jovem recorda que é fã do humorista há 12 anos e que, na época, ele chamava pessoas aleatórias para participar de vídeos em seu canal do Youtube. No print da conversa, vemos que Whindersson inicialmente a chamou para isso.

Apesar da demora na resposta, ele insiste, e a chama para assistir um filme em Teresina, no Piauí. A conversa aconteceu em um intervalo de 8 dias.

Agora, a servidora fez questão de tentar continuar a conversa, após os nove anos. "Oii, quero ir sim assistir um filme. Quando é?", respondeu, na última segunda-feira (9).

Ela ressalta, entretanto, que está noiva, e não tem interesse amoroso no famoso, mas aceitaria ir ao cinema acompanhada do ídolo e do noivo.

"Como fã, se ele ainda quiser topar esse cinema, vamos eu e meu noivo", disse ao portal.

Com a repercussão nas redes, quem sabe Nathana não consegue uma resposta?