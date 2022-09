Fã faz pedido de casamento no palco do show do Green Day no Rock in Rio

O show de Green Day no Rock in Rio reservou momentos marcantes. Para além das músicas que levaram o público ao delírio e da elogiada performance de Billie Joe Armstrong no vocal, o espetáculo foi ainda mais especial para um casal na plateia. Ao som de ‘Boulevard Of Broken Dreams’, um fã subiu ao palco e pediu a amada em casamento. Juntos há 10 anos, Beatriz Gouvea e Jonas Pagassini se conheceram em uma comunidade do Orkut dedicada à banda.

"Beatriz Gouvea Burgo, você quer casar comigo?", disse o rapaz, se ajoelhando em frente à namorada. A cena foi acompanhada pelo instrumental da banda e pelos gritos entusiasmados da plateia. Em resposta, Beatriz cantarolou uma declaração romântica e finalizou com um sonoro ‘Yes!’ no microfone. O vocalista assistiu sorridente ao pedido e depois se aproximou para abraçar o casal. O noivo ainda fez uma homenagem ao baterista do Foo Fighters, que faleceu no início deste ano: "Taylor Hawkins, nós sentimos sua falta!".

Ao Estadão, o casal contou detalhes sobre essa história de amor, que começou em meados de 2010. "O Jonas me adicionou em uma comunidade no Orkut das pessoas que iam para o show de Green Day em São Paulo. E, até então, a gente só se conhecia pela Internet Até que chegou um momento em que teve o show do Foo Fighters no Lollapalooza, em 2012, e por coincidência tínhamos amigos em comum e nos encontramos lá pessoalmente. Desde então, não nos desgrudamos mais", contou Beatriz.

Os planos para subir ao altar vieram à tona agora em 2022, quando os pombinhos completaram uma década juntos. Inicialmente, Jonas chegou a pensar em fazer o pedido no show do Foo Fighters que aconteceria no Lollapalooza, em março deste ano, mas o sonho foi adiado após a morte do baterista Taylor Hawkins. "Então pensei que o show do Green Day também seria a oportunidade perfeita. Afinal, é a nossa banda favorita, foi o que nos uniu desde o início e as canções sempre marcaram nossa história", explicou Jonas, que escreveu em um cartaz o pedido para subir no palco. Ele conta que, no momento em que a luz bateu na sua direção, Billie Joe leu a mensagem e convidou o casal.

"Ficamos muito emocionados, porque ele apontou para gente na hora que viu. A gente não acreditou. Subimos no palco e tudo aconteceu. É algo muito surreal", descreveu Jonas. Beatriz completou: "É a nossa banda favorita, então foi um sonho para a gente. Ouvimos as músicas deles todos os dias em casa. Um momento que vai ficar marcado na vida toda".