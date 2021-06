Fã pede conselho para conquistar Camilly Victória e Xanddy brinca: 'Fique bem longe'

O cantor Xanndy brincou com internautas por conta de sua filha com Carla Perez, Camilly Victória. Um internauta comentou na rede social do cantor que estaria apaixonado por Camilly, que mora nos Estados Unidos.



O fã pediu conselhos a Xanddy para ser genro do cantor. Na resposta, Xanddy aconselhou a distância. Na legenda do vídeo escreveu: "Estão perdendo o respeito, digo é nada!".



"Fique bem longe. O pai dela tem 1,90 m, o irmão também, o namorado mais de 2 metros e nossas mãos parecem remo de caravela", respondeu o vocalista do Harmonia.



Camilly Victória tem 20 anos, e namora com o rapper Red Rum. Recentemente, ela se formou em Produção Musical e já gravou um single. Nos EUA, Camilly trabalha como recepcionista em uma salão especializado em unhas.

Além de Camilly, Xanddy e Carla são pais de Victor Alexandre, de 17 anos.