Fã que arrancou colar de Gusttavo Lima devolve acessório ao cantor

Depois de ter seu colar arrancado por uma fã durante um show em São Luís, no Maranhão, no último sábado, 30, Gusttavo Lima recuperou o acessório.

De acordo com a apresentadora maranhense Karol Sampaio, que era embaixadora do evento em que aconteceu a situação, a mulher entrou em contato com ela e pediu que devolvesse o objeto à equipe do artista.

Sem revelar a identidade da fã, Karol publicou um áudio em que ela explica o que aconteceu quando puxou o colar do pescoço do cantor. "Quando ele desceu e todo mundo começou a puxar ele, eu também fui para tentar agarrar, segurar ele, e foi aí que veio o colar", disse.

Horas depois, a apresentadora postou outro vídeo no qual mostra o objeto e diz que encontrou com a fã para que ela pudesse devolvê-lo. Em seguida, ela entrega o colar na mão de um homem da equipe de Lima.

Karol comentou que as pessoas não deveriam julgar a mulher e que ela fez questão de devolver o colar. "Fã sempre está querendo estar perto do artista, tirar uma foto, abraçar, e nem sempre é possível. Aí na oportunidade que eles têm, querem fazer isso".

Relembre o caso

O episódio aconteceu em um show de Gusttavo Lima no dia 30 em São Luís, no Maranhão. Ao se aproximar de fãs para cumprimentá-los, o cantor teve o colar arrancado por uma mulher

No momento, o sertanejo olha para a plateia, pede calma para os fãs e continua andando. "Calma, calma! Que isso?", disse.