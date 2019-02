FAB abre 227 vagas; remuneração chega a R$ 5.049

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu ontem seleção com 227 vagas para a primeira turma do Curso de Formação de Sargentos (CFS) com ingresso previsto para janeiro de 2020. As inscrições seguem até o dia 19 de março no site http://ingresso.eear.aer.mil.br/. A taxa custa R$ 60. Há vagas para as áreas de mecânico de aeronaves, guarda e segurança, equipamento de voo e controle de tráfego aéreo. Após a conclusão do curso e promoção à graduação de terceiro sargento, a remuneração bruta chega a R$ 5.049. O selecionado poderá atuar em qualquer organizações militar do Comando da Aeronáutica, localizadas em todo o território nacional.

Prova será em junho

O processo seletivo é composto de provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental. As provas escritas estão previstas para` junho. Para mais informações sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica acesse o site www2.fab.mil.br/eear/.