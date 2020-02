FAB anuncia nova seleção

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou quatro avisos de convocação que visam selecionar profissionais de nível superior para prestação do serviço militar voluntário, de caráter temporário, este ano. Há vagas para profissionais das áreas de saúde, segurança e defesa; carreira de magistério e para formados em diversas especialidades, como administração, engenharia de produção, análise de sistemas, dentre tantas outras. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 17, no site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br.

Neoenergia oferece bolsa

O Grupo Neoenergia - empresa do Grupo Iberdrola e controladora da Coelba - oferece bolsas de estudo de pós-graduação a alunos brasileiros ou residentes no país com interesse em atuar em áreas relacionadas ao setor de energia. As inscrições podem ser feitas até 31 de março, pelo site da Iberdrola (www.iberdrola.com/). A Neoenergia? arcará com o pagamento integral do curso, além de uma bolsa-auxílio anual.

Braskem Labs

Empreendedores de todo o Brasil podem se inscrever até dia 26 de fevereiro para participar dos programas de aceleração do Braskem Labs. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do site www.braskemlabs.com