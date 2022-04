Fabiano Soares é o novo técnico do Vitória

O Vitória já tem um novo treinador. O clube confirmou nesta terça-feira (26) o nome de Fabiano Soares para comandar o rubro-negro no restante da temporada. A estreia dele será no Barradão, contra o Manaus, sábado (30), pela 4ª rodada da Série C do Brasileiro.

Fabiano Soares é o terceiro treinador a comandar o Vitória na temporada e assume o lugar de Geninho, demitido no dia 20, após a derrota por 3x0 para o Fortaleza, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil - ele ficou no cargo por apenas 35 dias, com quatro jogos, um triunfo e três derrotas.

Antes de Geninho, Dado Cavalcanti havia iniciado o ano na Toca do Leão e foi demitido em março, após a eliminação na fase classificatória do Campeonato Baiano.

A contratação de Fabiano Soares foi a primeira ação de Rodrigo Pastana, novo executivo de futebol do Vitória, anunciado após a derrota para o Ypiranga-RS, no domingo. O técnico se apresentará na Toca do Leão nesta terça, quando conhecerá o elenco. Ele terá, portanto, quatro dias de treinamento antes da estreia.

Fabiano Soares tem 55 anos, é carioca e foi volante revelado pelo Botafogo. Como atleta, fez carreira em times modestos da Espanha, país onde iniciou a trajetória como treinador em 2008. Trabalhou no Bergantinos, no Compostela e no Estradense. Depois, após um período como auxiliar técnico, voltou à função de treinador em 2015, no Estoril, de Portugal.

A primeira oportunidade no Brasil foi no Athletico-PR, em 2017, mas acabou demitido com a marca de ter o pior aproveitamento entre os técnicos que haviam comandado o Furacão naquela década - 42,8%, fruto de 10 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. De volta ao exterior, assumiu o Jeonnam Dragons, da Coreia do Sul, em 2019.

Retornaria ao Brasil para trabalhar no Barra, de Santa Catarina, no ano passado. Ficou dois meses, de abril a junho, e comandou a pré-temporada para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, mas acabou demitido duas semanas antes da estreia.

O Vitória ocupa a zona de rebaixamento da Série C, em 18º lugar, ainda sem pontuar, após três rodadas. Só leva a melhor no saldo de gols que o Altos e o lanterna Atlético-CE. Ao fim de 19 rodadas, os oito melhores colocados avançarão na competição e terão a chance de lutar pelo acesso. Os quatro piores serão rebaixados para a Série D.

Coordenador da base, Ricardo Amadeu foi o técnico interino na derrota para o Ypiranga-RS, por 2x1, domingo, em Erechim-RS. Antes, o time perdeu para o Remo (2x1), em Belém, e para o Floresta (1x0), no Barradão, ambas sob comando de Geninho.