Fabinho vai pra cima do Brasil de Pelotas: 'Mais confiança para criar novas jogadas'

Ele está no começo da carreira e foi contratado em um momento extremamente delicado do Vitória. Último jogador a chegar à Toca do Leão na temporada, Fabinho encarou a pressão, conquistou uma vaga entre os titulares e essa semana curtiu a sensação de marcar o primeiro gol com a camisa vermelha preta. O tento foi apenas o quinto do currículo profissional do atacante de 21 anos.

"Eu queria muito fazer o gol. Sabia que a equipe vinha em uma crescente boa e logo ia sair", festejou Fabinho. Ele abriu o placar do triunfo por 3x0 contra o Itabaiana, que classificou o rubro-negro à terceira fase da pré-Copa do Nordeste. Com a confiança elevada, o atacante agora quer ampliar a artilharia diante do Brasil de Pelotas, adversário da 31ª rodada da Série B do Brasileiro. As equipes se enfrentam no sábado (23), às 16h30, no Barradão.

"Com certeza. Acho que isso é quase o ato mais importante do atacante. Quando você marca, você tem mais confiança para criar novas jogadas. Isso é muito bom", disse Fabinho. Bruno Oliveira ampliou e Marcinho deu números finais ao jogo contra o Itabaiana.

Pela primeira vez, o Vitória venceu uma partida por três gols de diferença nesta temporada. Apesar do bom desempenho do ataque, o técnico Wagner Lopes dificilmente poderá repetir o trio ofensivo formado por Fabinho, Marcinho e Manoel contra o Brasil de Pelotas.

Com uma fratura no rosto, Manoel deve desfalcar o Vitória diante da equipe gaúcha. O camisa 9 não treinou nesta quinta-feira (21). Os outros dois centroavantes disponíveis no elenco são os pratas da casa Eron e Samuel. Este último não foi sequer relacionado para o jogo contra o Itabaiana por estar acima do peso.

"Claro que é sempre bom ter entrosamento, mas acredito que a gente tem que pensar primeiro na saúde do Manoel, que possa voltar rápido. Independentemente de quem entrar, sei que vai corresponder para a gente ter bom desempenho", vislumbrou Fabinho, que entrou em campo quatro vezes para defender o rubro-negro, três delas como titular. Em todos eles teve a companhia de Manoel.

Ter um bom desempenho e também resultado positivo no jogo contra o Brasil de Pelotas é algo mais do que necessário para o Vitória. Com 29 pontos, o rubro-negro ocupa a 18ª posição na Série B. Lanterna e praticamente já rebaixado, o Brasil de Pelotas soma apenas 20 pontos. Pra não ter o mesmo destino do rival, o Leão precisa aproveitar a moral elevada após a classificação na pré-Copa do Nordeste.

"Eu acho que a gente sente mais leve por ter marcado, conseguido uma grande vitória em casa. Responsabilidade também aumenta por esse momento decisivo. O torcedor pode esperar minha dedicação, como estão vendo nos jogos, marcando gols, dando assistência, voltando para marcar", prometeu Fabinho.

O Vitória vem embalado por dois triunfos. Além de ter derrotado o Itabaiana no regional, o Leão também venceu na última rodada que disputou da Série B: 1x0 em cima do Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís. O elenco faz o último treino antes do jogo contra o Brasil de Pelotas na sexta-feira (22) pela manhã e concentra em seguida.

Nesta quinta, o goleiro Lucas Arcanjo trabalhou em separado com o preparador Itamar Ferreira. Ele se recupera da dor no joelho esquerdo que o fez sair de campo no intervalo do jogo contra o Itabaiana, mas tem chances de enfrentar o Brasil de Pelotas.