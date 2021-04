Fábio Jr. recebe primeira dose da vacina e ganha elogios da enfermeira: 'um princeso'

O cantor Fábio Jr., de 67 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus, nesta segunda (12), em São Paulo.



Fábio Jr. postou o momento nas redes sociais e agradeceu com sua marca registrada, o 'brigadú' e usou a tag #vacinasim.



A enfermeira responsável por imunizar o cantor não escondeu a alegria em vacinar um ídolo. "Dá licença. Ai, que prazer! Vocês perderam. Eu tinha que vir hoje na vacina. Você é um princeso", disse a enfermeira.



O pai do BBB Fiuk agradeceu o carinho e disse que iria registrar o ato com uma foto da mulher. A enfermeira comemorou e brincou dançando: 'morram de inveja'.



No Twitter, Fábio Jr. postou uma foto onde aparece com o cartão de vacinação. Na legenda, ele escreveu: "Hoje o dia foi de MUITA Gratidão! Agradecer aos Profissionais da saúde... ao SUS ... à Ciência ... À VIDA! Que Deus e toda a “Moçada da Luz” nos abençoe e nos proteja ! Esperança que TODOS possam ser vacinados o quanto antes ! Brigadúúú “ sempre ! Continuem se cuidando!!!".



Hoje o dia foi de MUITA Gratidão! Agradecer aos Profissionais da saúde... ao SUS ... à Ciência ... À VIDA! Que Deus e toda a “Moçada da Luz” nos abençoe e nos proteja ! Esperança que TODOS possam ser vacinados o quanto antes ! Brigadúúú “ sempre ! ????????❤️ Continuem se cuidando!!! pic.twitter.com/X8wi892GOu — Fabio Jr. (@OficialFabioJr) April 12, 2021