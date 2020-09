Fabíola Mansur será candidata a vice na chapa encabeçada pela Major Denice

Está definido quem será a vice da Major Denice Santiago (PT) na corrida eleitoral pela Prefeitura de Salvador. Fontes ligadas aos dois partidos confirmaram ao CORREIO que Fabíola Mansur (PSB) estará junto à policial militar nas eleições. Com isso, Lídice da Mata está fora do pleito. A informação foi publicada primeiro pelo site Bahia Notícias.

A definição aconteceu em uma reunião com lideranças dos dois partidos na noite desta quarta-feira (14). Governador do Estado, Rui Costa (PT) esteve presente. A candidatura deve ser homologada apenas na quarta-feira (16), data em que acontece a convenção dos dois partidos e limite estipulado para as convenções municipais.

Nascida no Rio de Janeiro e morando em Salvador desde os 15 anos, Fabíola Mansur de Carvalho tem 57 anos, é médica oftalmologista e exerce o seu segundo mandato como deputada estadual na Bahia. Ele também já foi vereadora mas renunciou ao mandato para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Foi a primeira mulher lésbica assumida a ocupar uma vaga tanto na Câmara Municipal de Salvador quanto na Alba.

A deputada é formada pela Ufba, com especialização em oftalmologia cursada no Hospital das Clínicas e pós-graduação na Universidade de Miami-EUA.

Ela se junta à petista Major Denice Santiago, 49 anos, idealizadora e co-fundadora da Ronda Maria da Penha, patrulha da Polícia Militar do Estado da Bahia (PM-BA) responsável pelo combate à violência doméstica contra mulheres. Implementado em 2015, o projeto se tornou referência em política pública de promoção de igualdade de gênero.