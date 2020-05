Fábrica vai produzir respiradores na Bahia

Uma fábrica para produção de respiradores será instalada na Bahia e deve começar a operar a partir de junho deste ano. Nesta segunda-feira, 11, às 9h, o governo do estado assinará o protocolo de intenções para implantação da unidade com a empresa Biogeoenergy, do Grupo Geoterra, que vai investir cerca de R$ 60 milhões no projeto.

A fábrica, com tecnologia 100% brasileira, vai funcionar no Cimatec Park, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, em uma área de 1.000m². A expectativa é produzir até 100 respiradores por dia. A iniciativa conta com apoio técnico do Senai Cimatec.

A produção de respiradores na Bahia acontece em meio a uma crise provocada pela não entrega desses equipamentos ao governo do estado pela China. Nos últimos dias, a tentativa de compra de respiradores no país asiático não foi concluída. Uma primeira remessa dos equipamentos ficou retida nos Estados Unidos e uma segunda foi cancelada por falta de cumprimento de prazos do fabricante chinês. O governo do estado, inclusive, estuda as formas de reaver os valores já pagos pelos respiradores extraviados.

A nova fábrica representará também a geração de 180 empregos, segundo enumera a Biogeoenergy. O preço de cada equipamento local também deverá ser menor do que aquele praticado pelos chineses. Na Ásia, um respirador chega a custar o equivalente a R$ 200 mil.