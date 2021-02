Fabricante da ivermectina aponta ineficácia de vermífugo contra a covid-19

A farmacêutica Merck, responsável pela produção do vermífugo ivermectina — medicamento integrante do "kit-covid" do Governo Federal — informou que não há dados disponíveis que sustentem a eficácia do remédio contra a covid-19.

"Não acreditamos que os dados disponíveis sustentem a segurança e a eficácia da ivermectina além das doses e dos grupos indicados nas informações de prescrição aprovadas por agências regulatórias", afirma o comunicado.

A empresa se baseia em três pontos chaves que justificam a não-eficácia da medicação: não há base científica para potenciais efeitos terapêuticos contra a doença em estudos pré-clínicos; não há evidência significativa para atividade clínica em pacientes contaminados e a preocupante ausência de dados sobre segurança da substância em grande parte dos estudos.

Em julho do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou que o vermífugo não tinha comprovação científica de eficácia. Apesar disso, a ivermectina seguiu no "kit-covid", além de ser indicada diretamente pelo Ministério da Saúde através de um aplicativo.