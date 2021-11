Fabricio Battaglini, substituto de Ana Maria, testa positivo para a covid-19

O apresentador Fabricio Battaglini, que estava no comando do Mais Você, testou positivo para a covid-19. Ele estava dividindo a apresentação interinamente com com Talitha Morete na ausência de Ana Maria Braga.

Fabricio já se afastou do programa. O teste positivo foi comunicado por Talitha, logo no início do programa (5).

"Hoje estou aqui sozinha porque Fabricio testou positivo para a Covid. Nós fizemos o programa juntos, sem máscara, mas mantendo a distância segura. Eu fui testada e o meu resultado foi negativo. Fabricio está bem e ficará 14 dias afastado", contou.

Em uma postagem no Instagram Fabricio disse que não percebeu sintomas da doença. "Tô de molho aqui em casa. Sintoma? Quase nenhum por enquanto. Só a voz, que ficou anasalada. Mas tenho que acompanhar. E ficar longe de todo mundo por uns dias. Já, já tô de volta! E cuide-se! Mesmo vacinados (como eu, que tomei a dose única), não estamos livres da doença", escreveu.